В выходные часть России накроют метели — известны регионы

Циклон, пришедший с Атлантики, в выходные — 28 февраля и 1 марта — окажет влияние на северо-запад, центр страны и Приволжье. Там пройдут осадки, образуется гололед, локально прогнозируют метели. Порывы ветра разгонятся до 18−22 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Южная часть Европейской России окажется во власти повышенного атмосферного давления. В регионах установится малооблачная погода. Краснодар и север Кавказа останутся в зоне малоподвижного фронта — продолжат идти осадки, сохранится сильный ветер до 20−25 метров в секунду. В горных районах ожидаются метели.
Урал и Сибирь продолжит подмораживать. В округах ожидается аномально холодная температура, ниже нормы на четыре-девять градусов. В южных районах Сибири отхождение составит 10−15 единиц. На востоке пройдет снег, прогнозируют метели с ветром до 15 метров в секунду. К концу выходных на западе Урала сформируется гололед.
На севере и юго-западе Дальнего Востока в субботу и воскресенье установится прохладная метеоситуация. Термометр опустится ниже положенного на три-восемь градусов.
Сахалин, Хабаровск, Магадан окажутся под влиянием монгольского циклона — ожидаются сильные осадки. В выходные воздушные массы переместятся от Приамурья к Охотскому морю. В Якутии пройдет метель, ветер усилится до 18 метров в секунду.