В выходные часть России накроют метели — известны регионы

Циклон, пришедший с Атлантики, в выходные — 28 февраля и 1 марта — окажет влияние на северо-запад, центр страны и Приволжье. Там пройдут осадки, образуется гололед, локально прогнозируют метели. Порывы ветра разгонятся до 18−22 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.