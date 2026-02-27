Русская равнина вскоре почувствует дыхание весны

В Северной столице России прошла сильная метель и наступила оттепель, которая продлится до понедельника, 2 марта. В Калининграде, на побережье Балтики, начал таять лед. Причиной этому стал циклон, прибывший со стороны Атлантики. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В пятницу, 27 февраля, теплый циклон проследует к Русской равнине — накроет северные районы. Сегодня там пройдут метели, ожидается снегопад. В Карелии, Ленинградской и Новгородской областях прогнозируют ледяные дожди.
Теплые воздушные массы начнут поднимать температуру на европейской территории России. В северных и восточных регионах в последний рабочий день недели удержится умеренная прохлада. В Заволжье, Поморье и Предуралье температурный фон составит от −5 °С до −10 °С.
Средние широты начнут отогреваться: ожидается от −5 °С до нуля градусов. На запад и северо-запад Русской равнины придут оттепели.
Пик тепла прогнозируют в выходные. Даже в заполярных районах страны термометр покажет не ниже −5 °С. На юге днем ожидается до +11 °С, на северо-западе температура установится от +1 °С до +6 °С.
Центральная Россия попадет в зону периферии — осадки будут, но слабые. В Москве выпадет от одного до трех миллиметров влаги. Воздух продолжит прогреваться. В первый день календарной весны термометр покажет +4 °С.
Оттепель приведет к таянию снега. В ее первые дни сугробы в столичном регионе уменьшатся на 17−22 сантиметра. На дорогах появятся лужи.