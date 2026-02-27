Ричмонд
Русская равнина вскоре почувствует дыхание весны

Теплые воздушные массы, которые согрел Гольфстрим, уже дошли до Санкт-Петербурга и Калининграда. Сегодня циклон придет на север Русской равнины.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +5°
Погода в России с 27 февраля по 1 марта 2026
Источник: РИА "Новости"

В Северной столице России прошла сильная метель и наступила оттепель, которая продлится до понедельника, 2 марта. В Калининграде, на побережье Балтики, начал таять лед. Причиной этому стал циклон, прибывший со стороны Атлантики. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

В пятницу, 27 февраля, теплый циклон проследует к Русской равнине — накроет северные районы. Сегодня там пройдут метели, ожидается снегопад. В Карелии, Ленинградской и Новгородской областях прогнозируют ледяные дожди.

Теплые воздушные массы начнут поднимать температуру на европейской территории России. В северных и восточных регионах в последний рабочий день недели удержится умеренная прохлада. В Заволжье, Поморье и Предуралье температурный фон составит от −5 °С до −10 °С.

Средние широты начнут отогреваться: ожидается от −5 °С до нуля градусов. На запад и северо-запад Русской равнины придут оттепели.

Пик тепла прогнозируют в выходные. Даже в заполярных районах страны термометр покажет не ниже −5 °С. На юге днем ожидается до +11 °С, на северо-западе температура установится от +1 °С до +6 °С.

Центральная Россия попадет в зону периферии — осадки будут, но слабые. В Москве выпадет от одного до трех миллиметров влаги. Воздух продолжит прогреваться. В первый день календарной весны термометр покажет +4 °С.

Оттепель приведет к таянию снега. В ее первые дни сугробы в столичном регионе уменьшатся на 17−22 сантиметра. На дорогах появятся лужи.