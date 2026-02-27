Русская равнина вскоре почувствует дыхание весны

В Северной столице России прошла сильная метель и наступила оттепель, которая продлится до понедельника, 2 марта. В Калининграде, на побережье Балтики, начал таять лед. Причиной этому стал циклон, прибывший со стороны Атлантики. Об этом сообщили в издании «Метеовести».