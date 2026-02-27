Солнце успокаивается — темные пятна не повлияли

Одна активная область располагается в верхней части солнечного диска. Это зона 4366. Три недели назад стала причиной шести мощнейших выбросов плазмы. Событиям присвоили Х-уровни. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
К пятнице, 27 февраля, область практически утратила запасы энергии и начала распадаться, как и предполагали ученые. Согласно прогнозу, локация 4366 полностью исчезнет с поверхности Солнца через пять, максимум 10 дней.
Новому центру, который недавно образовался на звезде, дали номер 4379−4380. Сейчас располагается на левой стороне диска, снизу от экватора. Во время нахождения за горизонтом область произвела около 20 сильных вспышек за несколько дней, но после высокой активности начала вырождаться.
Параметры геомагнитной активности остаются повышенными, связаны с солнечным ветром. Его скорость сегодня будет варьироваться от 540 до 500 километров в секунду. Завтра параметр снизится до 400 километров в секунду.
Индекс Кр в пятницу будет находиться в зеленой области. В первый день марта ожидается повышение до оранжевого уровня. Вероятность магнитных бурь сегодня составит семь процентов, 1 марта — 27%.