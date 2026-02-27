Солнце успокаивается — темные пятна не повлияли

Новому центру, который недавно образовался на звезде, дали номер 4379−4380. Сейчас располагается на левой стороне диска, снизу от экватора. Во время нахождения за горизонтом область произвела около 20 сильных вспышек за несколько дней, но после высокой активности начала вырождаться.