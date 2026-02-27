Ричмонд
Серия штормов выявила слабые места в странах Средиземноморья

Пострадали Испания, Португалия и Марокко. Экстремальные погодные явления вызвали наводнения, оползни и человеческие жертвы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В странах Средиземноморья прошла серия штормов в феврале 2026, последствия для Испании, Португалии и Марокко
В Грасалеме, который располагается в Испании, за две недели выпала годовая норма осадков. Вода проникала в дома даже через электрические розетки. Власти организовали эвакуацию жителей. Об этом сообщили в издании The Guardian.

В Португалии шторм «Кристин» обрушился на регион Лейрия. Скорость ветра достигла 176 километров в час. Жители наблюдали перебои в электроснабжении, с интернетом и телефонной связью. Среди последствий — гибель людей, в том числе при обрушении конструкций.

В Марокко сильные дожди спровоцировали сход грязевых потоков. Сильнее всего пострадал город Сафи — керамическая столица страны. Там вода разрушила склады с изделиями. В городе зафиксировали 43 летальных исхода среди местного населения.

Ученые связали усиление штормов с изменениями климата на Земле. С начала февраля вероятность повторения неблагоприятных погодных условий возросла в 10 раз.

Метеорологи объяснили, что углеродное загрязнение усилило дожди и усугубило наводнения. В Испании, Португалии и Марокко во время затоплений стало на треть больше воды, чем в 1950 годах.

Спасатели отметили, что многие местные жители оказались не готовы к такой разрушительной стихии. В Португалии, например, экстренные предупреждения не вызвали у населения должной реакции. В то же время слаженные действия властей в Грасалеме помогли снизить число жертв.

Изменения климата приводят к более частым и разрушительным стихийным бедствиям. Ситуация показала, что Европе необходимо активнее адаптироваться к новым погодным условиям.