Стала известна дата, когда Луна погрузится в тень Земли

Во вторник, 3 марта, ожидается первое в этом году лунное затмение. Оно случится из‑за особого расположения небесных тел. Луна, проделав половину орбитального пути вокруг Земли, окажется прямо напротив Солнца — земной шар отбросит тень на лунный диск. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые объяснили, что главное преимущество лунного затмения перед солнечным в том, что его проще наблюдать. Чтобы увидеть это зрелище, достаточно, чтобы Луна была над горизонтом. Но жителям европейской части России в этот раз все равно не удастся полюбоваться этим явлением: затмение продлится с 12:50 до 16:17 по московскому времени. В этот период к западу от Уральских гор будет светло — спутник останется невидим глазу.
Шансы увидеть затмение есть у тех, кто живет восточнее Уральских гор. Наиболее зрелищная часть явления — полная фаза. Она займет около часа: продлится с 14:04 до 15:03 по московскому времени. В этот период Луна целиком погрузится в тень Земли.
Любопытная закономерность: солнечные и лунные затмения нередко следуют парами с промежутком примерно в две недели. Причина кроется в орбитальном движении Луны: полный цикл вокруг Земли занимает около 29,5 дня. Через половину этого срока взаимное расположение Земли, Луны и Солнца повторяется. В астрологии такие периоды называют «коридором затмений».
У лунных затмений есть научная ценность. Исследователи в III веке до нашей эры использовали их, чтобы вычислить размер Луны и расстояние до нее. Они анализировали габариты земной тени и длительность затмения. К тому же круглая тень, которая ложилась на Луну, подтверждала, что планета имеет форму шара.