Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Стала известна дата, когда Луна погрузится в тень Земли

17 февраля тень Луны падала на Землю. 3 марта сложится обратная ситуация.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: xras.ru

Во вторник, 3 марта, ожидается первое в этом году лунное затмение. Оно случится из‑за особого расположения небесных тел. Луна, проделав половину орбитального пути вокруг Земли, окажется прямо напротив Солнца — земной шар отбросит тень на лунный диск. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые объяснили, что главное преимущество лунного затмения перед солнечным в том, что его проще наблюдать. Чтобы увидеть это зрелище, достаточно, чтобы Луна была над горизонтом. Но жителям европейской части России в этот раз все равно не удастся полюбоваться этим явлением: затмение продлится с 12:50 до 16:17 по московскому времени. В этот период к западу от Уральских гор будет светло — спутник останется невидим глазу.

Шансы увидеть затмение есть у тех, кто живет восточнее Уральских гор. Наиболее зрелищная часть явления — полная фаза. Она займет около часа: продлится с 14:04 до 15:03 по московскому времени. В этот период Луна целиком погрузится в тень Земли.

Любопытная закономерность: солнечные и лунные затмения нередко следуют парами с промежутком примерно в две недели. Причина кроется в орбитальном движении Луны: полный цикл вокруг Земли занимает около 29,5 дня. Через половину этого срока взаимное расположение Земли, Луны и Солнца повторяется. В астрологии такие периоды называют «коридором затмений».

У лунных затмений есть научная ценность. Исследователи в III веке до нашей эры использовали их, чтобы вычислить размер Луны и расстояние до нее. Они анализировали габариты земной тени и длительность затмения. К тому же круглая тень, которая ложилась на Луну, подтверждала, что планета имеет форму шара.