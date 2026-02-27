Стала известна дата, когда Луна погрузится в тень Земли

Ученые объяснили, что главное преимущество лунного затмения перед солнечным в том, что его проще наблюдать. Чтобы увидеть это зрелище, достаточно, чтобы Луна была над горизонтом. Но жителям европейской части России в этот раз все равно не удастся полюбоваться этим явлением: затмение продлится с 12:50 до 16:17 по московскому времени. В этот период к западу от Уральских гор будет светло — спутник останется невидим глазу.