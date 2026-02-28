Ричмонд
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около острова Миякодзима на юге префектуры Окинава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Источник: © РИА Новости

Очаг залегал на глубине 20 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Максимальная сила подземных толчков составила два балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.