В некоторых регионах температура в марте будет ниже нормы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Холодная погода ниже нормы сохранится в марте на Урале и в Сибири, на большей части европейской России температуры будут около нормы. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 52% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Freepik

«В марте сохранение холодной погоды на северо-востоке европейской России, в Предуралье — это Пермский край. На Урале среднем и северном и в Сибири тоже температура пока ниже нормы держится. И около нормы на большей части европейской России, но здесь и отрицательный фон, и положительный. Выше нормы температуры будет в Крыму, в Херсонской и Запорожской областях, в Псковской области и на западе ЦФО. В Москве температура близка к норме на положительном фоне», — сказала Макарова.

Она добавила, что температура выше нормы может быть на западе Московской области.

