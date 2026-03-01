В некоторых регионах температура в марте будет ниже нормы

«В марте сохранение холодной погоды на северо-востоке европейской России, в Предуралье — это Пермский край. На Урале среднем и северном и в Сибири тоже температура пока ниже нормы держится. И около нормы на большей части европейской России, но здесь и отрицательный фон, и положительный. Выше нормы температуры будет в Крыму, в Херсонской и Запорожской областях, в Псковской области и на западе ЦФО. В Москве температура близка к норме на положительном фоне», — сказала Макарова.