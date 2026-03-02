Синоптики уточнили, какие регионы России в понедельник останутся в тепле

На юге Дальневосточного федерального округа в понедельник, 2 марта, будет спокойно, но холодно. Во Владивостоке ожидается −3 °С, на берегах Амура — −10 °С. В Благовещенске температура составит −13 °С, в Хабаровске — −12 °С, в Южно-Сахалинске — −1 °С. В Анадыре сегодня прогнозируют −26 °С, в Верхоянске — −26 °С, в Якутске — −21 °С. Ближе к Байкалу пройдет небольшой снег.
В Сибирь вместе с потеплением придут осадки. Сегодня в южной части температура поднимется от −10 °С до −18 °С, к середине недели морозы покинут округ. В Хатанге в понедельник температурный фон составит −29 °С, в Норильске — −24 °С, в Салехарде — −26 °С, в Тюмени — −12 °С, в Новосибирске — −16 °С, в Иркутске — −13 °С.
На Урале в Оренбурге и Уфе установится оттепель, пройдет мокрый снег. Температура составит от нуля градусов до +2 °С. В Челябинске пока прохладнее: ожидается −7 °С. В Екатеринбурге — −10 °С, в Перми — −6 °С.
Замерзший юг получит порцию тепла. В Ялте воздух прогреется до +14 °С, в Сочи — до +10 °С, в Краснодаре — до +12 °С, в Астрахани — до +9 °С, в Луганске — до +11 °С. Но повышение температуры продлится только один день.
В Санкт-Петербурге сегодня ожидается +2 °С, в Москве — +3 °С. Геомагнитная обстановка на Земле в понедельник сохранится спокойная.