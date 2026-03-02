Синоптики уточнили, какие регионы России в понедельник останутся в тепле

На юге Дальневосточного федерального округа в понедельник, 2 марта, будет спокойно, но холодно. Во Владивостоке ожидается −3 °С, на берегах Амура — −10 °С. В Благовещенске температура составит −13 °С, в Хабаровске — −12 °С, в Южно-Сахалинске — −1 °С. В Анадыре сегодня прогнозируют −26 °С, в Верхоянске — −26 °С, в Якутске — −21 °С. Ближе к Байкалу пройдет небольшой снег.