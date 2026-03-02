Ричмонд
Тишковец сообщил, когда в Центральную Россию придет настоящая весна

Несмотря на наступившую оттепель, тепло в центре страны установится не сразу. Метеорологическая весна ожидается не раньше положенного срока.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 81% 769 мм рт. ст. +5°
Источник: Freepik

В центральной части России температурный фон в весенние месяцы опередит климатическую норму. При этом объем выпавшей влаги прогнозируют ниже обычного. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В марте температурный фон окажется выше положенного: он опередит среднемесячные значения на одну-две единицы. В рассматриваемый период выпадет в среднем на 30% меньше влаги. В следующие два месяца отхождение от температурной нормы прогнозируют на три-четыре единицы. Дефицит по осадкам ожидается меньше, чем в первый месяц весны: в среднем на 10−15%.

В первой половине текущего месяца установится неустойчивая метеоситуация. В течение этого срока два раза придет холодный воздух со стороны Арктики. Первая волна проникнет в округ после 5 марта, вторая — после 15 марта.

Согласно прогнозу, метеорологическая зима закончится 19—20 марта. Затем наступит весна — столбик термометра переступит через нулевую отметку. Пик потепления придется на последние пять дней марта: днем температурные значения поднимутся от +7 до +12 °С.

В апреле сохранится тенденция на потепление: субтропическое влияние на округ усилится. В первые пять дней месяца потеплеет от +9 до +14 °С. Во вторые пять дней прогнозируют прогрев от +12 до +17 °С. Благодаря высокой температуре в этот период снежный покров полностью растает.

Однако в середине и конце месяца ожидается похолодание: дважды придут ночные заморозки. В мае начнется стремительное потепление. Столбик термометра к майским праздникам поднимется к +20 °С.

