Тишковец сообщил, когда в Центральную Россию придет настоящая весна

В марте температурный фон окажется выше положенного: он опередит среднемесячные значения на одну-две единицы. В рассматриваемый период выпадет в среднем на 30% меньше влаги. В следующие два месяца отхождение от температурной нормы прогнозируют на три-четыре единицы. Дефицит по осадкам ожидается меньше, чем в первый месяц весны: в среднем на 10−15%.