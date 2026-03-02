Март ворвался в Центральную Россию с рекордным теплом

В Московской области в первый день календарной весны лидером по теплу стала Коломна. Там воздух прогрелся до +5,9 °С, что на 0,2 градуса выше прошлого максимума, который принадлежал 2020 году. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Москве 1 марта стало самым теплым днем с начала 2026 года. Базовая метеостанция ВДНХ показала +4,9 °С.
В Смоленске в воскресенье температура поднялась до +11,6 °С. Новый рекорд опередил предыдущего лидера — 2020 год — на шесть с половиной градусов. В Смоленской области также зафиксировали обновление температурного максимума. В Вязьме столбик термометра дошел до +10,7 °С, в Рославле — до +10,1 °С. Значения превысили предыдущие показатели на 5,1 и 2,2 градуса.
В Калуге начало марта оказалось теплее, чем в 2022 году, который считался лидером. Воздух прогрелся до +6,8 °С, что оказалось выше на 0,2 единицы.
Похожая ситуация сложилась в Туле. В дневные часы температура составила +5,9 °С. Показатель опередил рекорд 2008 года на 0,6 градуса.
В Великих Луках 1 марта метеостанции зафиксировали +11,6 °С. Температура превысила на 2,9 единицы прошлый максимум 2021-го.
Потепление в выходные пришло не только в центральную часть страны, но и на северо-запад. В некоторых местах установилась двузначная температура.
Согласно прогнозу, текущая неделя в столичном регионе ожидается относительно теплой. В дневные часы столбик термометра будет подниматься выше нуля, в ночные — будут возвращаться заморозки. Самыми холодными днями станут среда, пятница и суббота. Однако температурный фон все равно сохранится выше климатической нормы.