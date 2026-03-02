Март ворвался в Центральную Россию с рекордным теплом

В Смоленске в воскресенье температура поднялась до +11,6 °С. Новый рекорд опередил предыдущего лидера — 2020 год — на шесть с половиной градусов. В Смоленской области также зафиксировали обновление температурного максимума. В Вязьме столбик термометра дошел до +10,7 °С, в Рославле — до +10,1 °С. Значения превысили предыдущие показатели на 5,1 и 2,2 градуса.