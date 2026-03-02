Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Аномальное тепло охватит часть России на неделе

В столичном регионе установится слякотная погода. Температура составит от нуля градусов до +3 °С. В Северной столице пройдут осадки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 87% 769 мм рт. ст. +6°
Флаг и герб России — погода в России со 2 по 8 марта 2026
Источник: РИА Новости

На территории Центральной России в ближайшую неделю установится аномально теплая погода. Местами ожидаются осадки. Дневная температура составит от нуля градусов до +5 °С. В пятницу оттепели прекратятся: подморозит до −5 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В южных районах Дальневосточного федерального округа вероятность осадков мала. Исключением станут берега Амура: там пройдет легкий снег. В Приамурье дневная температура составит от −1 °С до −6 °С. В Приморье ожидается от −2 °С до +3 °С. В первой половине периода будет прохладнее на пять-шесть градусов.

На юге Сибири в начале недели сохранятся морозы. К середине периода туда придет потепление со стороны Средней Азии. К концу рабочей недели потеплеет от −5 °С до нуля градусов. Локально может начаться оттепель.

Урал окажется под влиянием снеговых облаков. На неделе ожидается умеренная прохлада: температура воздуха составит от −7 °С до −12 °С.

На северо-запад придут воздушные массы со стороны Атлантики. Принесут тепло Гольфстрима и осадки. На неделе установится аномальное тепло. В северных и восточных районах ожидается от −3 °С до −8 °С, на юге — от −1 °С до +4 °С.

На территории Средней Волги оттепель продержится до среды, 4 марта. Затем туда придут снеговые облака и прохладный воздух. В регионах похолодает от −2 °С до −7 °С.

Южные регионы страны в начале недели прогреются — осадки уйдут. Но уже ко второй половине периода туда прорвутся холодные воздушные массы, которые принесут дожди. В Крыму и Краснодарском крае похолодает от +4 °С до +9 °С, в низовьях Дона и Волги — до нуля градусов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше