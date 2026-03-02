Аномальное тепло охватит часть России на неделе

На территории Центральной России в ближайшую неделю установится аномально теплая погода. Местами ожидаются осадки. Дневная температура составит от нуля градусов до +5 °С. В пятницу оттепели прекратятся: подморозит до −5 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
В южных районах Дальневосточного федерального округа вероятность осадков мала. Исключением станут берега Амура: там пройдет легкий снег. В Приамурье дневная температура составит от −1 °С до −6 °С. В Приморье ожидается от −2 °С до +3 °С. В первой половине периода будет прохладнее на пять-шесть градусов.
На юге Сибири в начале недели сохранятся морозы. К середине периода туда придет потепление со стороны Средней Азии. К концу рабочей недели потеплеет от −5 °С до нуля градусов. Локально может начаться оттепель.
Урал окажется под влиянием снеговых облаков. На неделе ожидается умеренная прохлада: температура воздуха составит от −7 °С до −12 °С.
На северо-запад придут воздушные массы со стороны Атлантики. Принесут тепло Гольфстрима и осадки. На неделе установится аномальное тепло. В северных и восточных районах ожидается от −3 °С до −8 °С, на юге — от −1 °С до +4 °С.
На территории Средней Волги оттепель продержится до среды, 4 марта. Затем туда придут снеговые облака и прохладный воздух. В регионах похолодает от −2 °С до −7 °С.
Южные регионы страны в начале недели прогреются — осадки уйдут. Но уже ко второй половине периода туда прорвутся холодные воздушные массы, которые принесут дожди. В Крыму и Краснодарском крае похолодает от +4 °С до +9 °С, в низовьях Дона и Волги — до нуля градусов.