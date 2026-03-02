230 рыбаков застряли в Финском заливе после отрыва льдины: видео

Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. В 13:08 по московскому времени спасателям поступило сообщение, что в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошел отрыв льдины. Причиной стала большая трещина в ледовом покрове. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, на льдине оказались 230 рыбаков-любителей. Среди них находилось четверо детей. Спасательные бригады всех пострадавших доставили на берег в безопасное место. Для эвакуации использовали катера на воздушных подушках.
В связи со сложившейся ситуацией спасатели призвали местных жителей и гостей Санкт-Петербурга быть бдительными и не выходить на лед. Специалисты сообщили, что продолжат патрулирование акватории.
Согласно прогнозу синоптиков, Северная столица в понедельник, 2 марта, окажется во власти периферии циклонического вихря. В регионе установится облачная погода. Днем возможны дожди, которые будут переходить в мокрый снег. В регионе дороги и тротуары покроет ледяная корка.
Дневная температура в Санкт-Петербурге составит от +1 °С до +3 °С. По области ожидается от −1 °С до +4 °С. Снег и лед на водоемах продолжат таять. Будет дуть северо-западный ветер. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Барометрическое давление ожидается 762 миллиметра ртутного столба.
Ранее спасатели напомнили о правилах поведения на льду.