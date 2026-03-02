Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

230 рыбаков застряли в Финском заливе после отрыва льдины: видео

Льдина оторвалась в акватории Финского залива. На ней находились более двух сотен человек, в том числе дети.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 80% 771 мм рт. ст. +6°

Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. В 13:08 по московскому времени спасателям поступило сообщение, что в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошел отрыв льдины. Причиной стала большая трещина в ледовом покрове. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на льдине оказались 230 рыбаков-любителей. Среди них находилось четверо детей. Спасательные бригады всех пострадавших доставили на берег в безопасное место. Для эвакуации использовали катера на воздушных подушках.

В связи со сложившейся ситуацией спасатели призвали местных жителей и гостей Санкт-Петербурга быть бдительными и не выходить на лед. Специалисты сообщили, что продолжат патрулирование акватории.

Согласно прогнозу синоптиков, Северная столица в понедельник, 2 марта, окажется во власти периферии циклонического вихря. В регионе установится облачная погода. Днем возможны дожди, которые будут переходить в мокрый снег. В регионе дороги и тротуары покроет ледяная корка.

Дневная температура в Санкт-Петербурге составит от +1 °С до +3 °С. По области ожидается от −1 °С до +4 °С. Снег и лед на водоемах продолжат таять. Будет дуть северо-западный ветер. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Барометрическое давление ожидается 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее спасатели напомнили о правилах поведения на льду.