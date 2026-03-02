230 рыбаков застряли в Финском заливе после отрыва льдины: видео

Дневная температура в Санкт-Петербурге составит от +1 °С до +3 °С. По области ожидается от −1 °С до +4 °С. Снег и лед на водоемах продолжат таять. Будет дуть северо-западный ветер. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Барометрическое давление ожидается 762 миллиметра ртутного столба.