Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в марте

В северных районах европейской территории страны ожидается прохладная погода. Юг в первый месяц календарной весны захватит тепло.

Екатерина Бритова
Погода в России в марте 2026
В марте Европейскую Россию ждет неустойчивая погодная ситуация. На севере температура воздуха окажется холоднее положенного на один-два градуса. Юг, наоборот, попадет в зону тепла — там значения будут выше нормы. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Оптимальные для марта условия ожидают жителей средних широт. В начале календарной весны температурный фон в этих регионах приблизится к климатической норме.

В Сибири большая часть территории окажется под властью прохлады — температура установится ниже среднемесячных значений. Исключением станет только северо-восток округа: там будет выше обычного.

Похожая метеоситуация ожидается на Дальнем Востоке. Теплее всего в марте прогнозируют в западной части Якутии.

Синоптики отметили, что погода в начале календарной весны будет иметь неустойчивый характер. В Центральной России, например, ожидается теплее климатической нормы. Однако в текущем месяце округ ждут два арктических вторжения. Одна холодная волна придет в первой декаде, другая — во второй. В эти периоды температурные значения вернутся в климатические рамки.

Напомним, что март начался в Центральной России с аномального тепла. Рекорды зафиксировали в Московской области, Туле, Смоленске, Пскове.