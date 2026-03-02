Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в марте

В марте Европейскую Россию ждет неустойчивая погодная ситуация. На севере температура воздуха окажется холоднее положенного на один-два градуса. Юг, наоборот, попадет в зону тепла — там значения будут выше нормы. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Оптимальные для марта условия ожидают жителей средних широт. В начале календарной весны температурный фон в этих регионах приблизится к климатической норме.
В Сибири большая часть территории окажется под властью прохлады — температура установится ниже среднемесячных значений. Исключением станет только северо-восток округа: там будет выше обычного.
Похожая метеоситуация ожидается на Дальнем Востоке. Теплее всего в марте прогнозируют в западной части Якутии.
Синоптики отметили, что погода в начале календарной весны будет иметь неустойчивый характер. В Центральной России, например, ожидается теплее климатической нормы. Однако в текущем месяце округ ждут два арктических вторжения. Одна холодная волна придет в первой декаде, другая — во второй. В эти периоды температурные значения вернутся в климатические рамки.
Напомним, что март начался в Центральной России с аномального тепла. Рекорды зафиксировали в Московской области, Туле, Смоленске, Пскове.