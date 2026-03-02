Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в марте

Синоптики отметили, что погода в начале календарной весны будет иметь неустойчивый характер. В Центральной России, например, ожидается теплее климатической нормы. Однако в текущем месяце округ ждут два арктических вторжения. Одна холодная волна придет в первой декаде, другая — во второй. В эти периоды температурные значения вернутся в климатические рамки.