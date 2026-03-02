Балтийское море скрывает экологическую угрозу: тысячи тонн оружия на дне

Со времен Второй мировой войны на дне Балтийского моря покоятся от 40 000 до 60 000 тонн химического оружия. Также там лежат сотни тысяч тонн обычных вооружений, в том числе около 200 000 морских мин с десятками килограммов взрывчатки в каждой. Об этом рассказали в издании Euronews.