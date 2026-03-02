Ричмонд
Балтийское море скрывает экологическую угрозу: тысячи тонн оружия на дне

После Второй мировой войны существовало мнение, что морская вода нейтрализует химическое оружие. Однако предположение оказалось ошибочным.

Экологическая катастрофа на дне Балтийского моря, исследование 2026
Источник: Freepik

Со времен Второй мировой войны на дне Балтийского моря покоятся от 40 000 до 60 000 тонн химического оружия. Также там лежат сотни тысяч тонн обычных вооружений, в том числе около 200 000 морских мин с десятками килограммов взрывчатки в каждой. Об этом рассказали в издании Euronews.

Масштаб загрязнения вызвал обеспокоенность ученых. Биолог из Лаборатории современных угроз морским экосистемам Института океанологии Польской академии наук Михал Чуб объяснил, что боеприпасы подвергаются коррозии. Разрушение материалов приводит к выбросу токсинов в воду и заражению морских организмов. При этом масштабы угрозы до конца не изучены. Некоторые продукты разложения могут оказаться токсичнее исходных соединений.

Ученые отметили, что уже есть свидетельства загрязнения воды. Токсины обнаружили в 10% образцов рыбы у Борнхольма.

Хотя концентрация вредных веществ пока остается низкой, потепление моря способно усугубить ситуацию, ускорить коррозию — значит, высвободит опасные соединения со дна. Эксперт подчеркнул, что самые толстые артиллерийские снаряды ржавеют медленнее. Например, бочки оказались практически разрушены полностью.

Парадоксально, но решение проблемы осложняется международным правом. Сброс оружия в море запрещается рядом конвенций. Однако и подъем со дна нарушает те же соглашения: обладать такими боеприпасами нельзя. Поэтому вопрос по извлечению угрозы остается открытым.