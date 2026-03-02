Балтийское море скрывает экологическую угрозу: тысячи тонн оружия на дне

Со времен Второй мировой войны на дне Балтийского моря покоятся от 40 000 до 60 000 тонн химического оружия. Также там лежат сотни тысяч тонн обычных вооружений, в том числе около 200 000 морских мин с десятками килограммов взрывчатки в каждой. Об этом рассказали в издании Euronews.
Масштаб загрязнения вызвал обеспокоенность ученых. Биолог из Лаборатории современных угроз морским экосистемам Института океанологии Польской академии наук Михал Чуб объяснил, что боеприпасы подвергаются коррозии. Разрушение материалов приводит к выбросу токсинов в воду и заражению морских организмов. При этом масштабы угрозы до конца не изучены. Некоторые продукты разложения могут оказаться токсичнее исходных соединений.
Хотя концентрация вредных веществ пока остается низкой, потепление моря способно усугубить ситуацию, ускорить коррозию — значит, высвободит опасные соединения со дна. Эксперт подчеркнул, что самые толстые артиллерийские снаряды ржавеют медленнее. Например, бочки оказались практически разрушены полностью.
Парадоксально, но решение проблемы осложняется международным правом. Сброс оружия в море запрещается рядом конвенций. Однако и подъем со дна нарушает те же соглашения: обладать такими боеприпасами нельзя. Поэтому вопрос по извлечению угрозы остается открытым.