Синоптики назвали регионы России, где ждать дождей и снега

Во вторник, 3 марта, просвет в облаках покажется над Камчаткой. Температура воздуха в регионе установится около нуля градусов. На юге Приморья ожидается слабый «минус», но погода сохранится пасмурная.
В Тикси сегодня прогнозируют −24 °С, в Верхоянске — −20 °С, в Мирном — −22 °С и солнце. В Анадыре температура составит −25 °С, в Бодайбо — −17 °С, в Чите — −11 °С. Во Владивостоке днем ожидается −2 °С, в Южно-Сахалинске — +1 °С, в Хабаровске — −7 °С, в Благовещенске — −6 °С.
В Сибири температурный фон вернется в норму. Морозы начнут слабеть, но пройдут осадки. На Урал ворвется циклон, он принесет с собой сильный снегопад и контрастную погоду: в Екатеринбурге мороз до −12 °С, в Уфе — оттепель. В Омске сегодня ожидается −11 °С, в Салехарде — −26 °С, в Туре — −24 °С, в Хатанге — −29 °С, в Иркутске — −8 °С.
Поволжье пока останется на теплой стороне. Во вторник уходящий циклон отметится дождем и мокрым снегом. Сегодня днем в Ижевске температура установится −2 °С, но завтра ночью столбик термометра опустится до −25 °С.
В центре европейской территории страны обвала пока не произойдет, но температура приблизится к норме. Пройдут небольшие осадки. От Владимира до Калуги прогнозируют от нуля градусов до +2 °С. В Калининграде — +9 °С, в Самаре — +1 °С, в Мурманске — −6 °С, в Воркуте — −24 °С.
На юге России прольются дожди, установится порывистый ветер. В Сочи и Ялте ожидается около +10 °С. В горах возможен мокрый снег.
В Санкт-Петербурге и Москве температурный фон составит около +1 °С. Геомагнитная ситуация на Земле останется спокойной.