Синоптики назвали регионы России, где ждать дождей и снега

В Сибири температурный фон вернется в норму. Морозы начнут слабеть, но пройдут осадки. На Урал ворвется циклон, он принесет с собой сильный снегопад и контрастную погоду: в Екатеринбурге мороз до −12 °С, в Уфе — оттепель. В Омске сегодня ожидается −11 °С, в Салехарде — −26 °С, в Туре — −24 °С, в Хатанге — −29 °С, в Иркутске — −8 °С.