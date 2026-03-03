Реки пробудились: Европейская Россия встречает половодье

Отметка выхода воды на пойму реки Псел, которая располагается в Курской области, превысила прежнее зимнее значение. Поднятие зафиксировали в Донецкой Народной Республике на Кальчике и в Луганской Народной Республике на Евсуге, Деркуле и Айдаре. Уровень воды стал выше в Карелии около города Беломорск: там пробудилась река Нижний Выг.