Реки пробудились: Европейская Россия встречает половодье

На европейскую территорию России в выходные пришло рекордное тепло и положило начало ежегодному половодью. Об этом рассказали представители Гидрометцентра России.
Из-за повышения температурного режима в устье Дона возле Ростова началось весеннее половодье. За день специалисты зафиксировали поднятие воды от 0,3 до полуметра. В Нижегородской области ситуация усложнилась в Городце. Волга поднялась почти на 0,8 метра за 24 часа.
Отметка выхода воды на пойму реки Псел, которая располагается в Курской области, превысила прежнее зимнее значение. Поднятие зафиксировали в Донецкой Народной Республике на Кальчике и в Луганской Народной Республике на Евсуге, Деркуле и Айдаре. Уровень воды стал выше в Карелии около города Беломорск: там пробудилась река Нижний Выг.
За сутки на Волге около Твери уровень воды вырос от 0,3 до 0,8 метра. Подобную ситуацию отметили в Ростове на реках Чир и Миус, Дагестане на Аварском Койсу и Татарстане на Малом Черемшане.
Согласно сведениям синоптиков, толщина льда на водоемах европейской части страны варьируется от семи до 80 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах показатель меняется от 25 до 204 сантиметров.