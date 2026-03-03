Москва
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Необъяснимые землетрясения накрыли секретную базу США

«Зона 52» — часть огромного военного комплекса. Располагается на севере от Лас-Вегаса.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Невада — Необъяснимые землетрясения в США 3 марта 2026
Источник: Science

Серия землетрясений произошла в американском штате Невада в понедельник, 2 марта. Толчки зафиксировали возле засекреченной военной базы — «Зоны 52». Об этом сообщили в новостном издании Daily Mail.

Ранее на территории полигона десятилетиями испытывали ядерное оружие и работу авиационной техники. Рядом также располагается другая известная секретная локация — «Зона 51».

За 24 часа американские геологи зарегистрировали 16 подземных толчков. Сила каждого превысила магнитуду два с половиной балла.

Подобную сейсмическую активность заметили не первый раз. На прошлой неделе в этом районе зарегистрировали свыше ста толчков. Магнитуда варьировалась от одного до трех баллов. Все события происходили в 80 километрах от «Зоны 52».

В Daily Mail отметили, что толчки начались в одно время с бомбардировочной компанией США против Ирана. Специалисты объяснили, что ядерные испытания часто схожи с природными афтершоками — сейсмическое оборудование фиксирует их одинаково.

Однако официальных заявлений от американских властей пока не поступало. В связи с этим существует предположение, что подобные события — естественная геологическая активность штата.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше