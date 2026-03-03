Необъяснимые землетрясения накрыли секретную базу США

Серия землетрясений произошла в американском штате Невада в понедельник, 2 марта. Толчки зафиксировали возле засекреченной военной базы — «Зоны 52». Об этом сообщили в новостном издании Daily Mail.
Ранее на территории полигона десятилетиями испытывали ядерное оружие и работу авиационной техники. Рядом также располагается другая известная секретная локация — «Зона 51».
Подобную сейсмическую активность заметили не первый раз. На прошлой неделе в этом районе зарегистрировали свыше ста толчков. Магнитуда варьировалась от одного до трех баллов. Все события происходили в 80 километрах от «Зоны 52».
В Daily Mail отметили, что толчки начались в одно время с бомбардировочной компанией США против Ирана. Специалисты объяснили, что ядерные испытания часто схожи с природными афтершоками — сейсмическое оборудование фиксирует их одинаково.
Однако официальных заявлений от американских властей пока не поступало. В связи с этим существует предположение, что подобные события — естественная геологическая активность штата.