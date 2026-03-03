Москва
Землетрясение произошло в Краснодарском крае — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. В Сочи произошло сильное землетрясение магнитудой 4,4, его отчетливо ощущали в разных районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Источник: РИА "Новости"

Сейсмоактивность зарегистрировали во вторник в 15:09. Очаг залегал на глубине 35 километров.

«Подземные толчки отчетливо ощущались в нескольких районах курорта, особенно в зданиях. По сообщениям сейсмической службы, магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр зарегистрирован в акватории моря в 23 км от Сочи», — отметил он.

По его словам, никаких повреждений не зафиксировано. Прошунин призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

«Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно. Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие», — отметил он.

Как сообщалось, 28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность подземных толчков составила 2−3 балла, эпицентр залегал в море на глубине порядка 10 километров.

2 февраля землетрясение произошло в Азовском море у берегов Крыма, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи.

