Никто не пострадал. Главное о землетрясениях около Сочи

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в российской части Кавказского региона. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Позже стало известно о втором землетрясении магнитудой 4,7. ТАСС собрал основное о происшествии.

Источник: РИА Новости

О землетрясении

По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 21 километре к юго-западу от города Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Магнитуда составила 4,4.

По информации властей Сочи, землетрясение произошло в 15:09 мск с эпицентром в акватории моря в 23 километрах от Сочи.

Позже стало известно о втором землетрясении в районе Сочи. Эпицентр, по предварительным сведениям, находится рядом с первым, а магнитуда составила 4,7.

Последствия

Пострадавших и разрушений нет. Инфраструктура курорта работает штатно.

Предыдущие случаи в регионе

21 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщал о землетрясении в Хостинском районе Сочи.

Подземные толчки фиксировались 10 февраля на отдалении около 30 километров от Новороссийска, повреждений не было, сообщал глава города Андрей Кравченко. По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения тогда составила 4,8. Эпицентр находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

Позже 10 февраля сейсмическая станция зафиксировала землетрясение магнитудой 3,4 в Крымском районе Краснодарского края.

4 января землетрясение произошло в Черном море в пяти километрах от берега Сочи. В разных районах города его сила составила три-четыре балла. Разрушений не последовало.