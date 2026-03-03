Никто не пострадал. Главное о землетрясениях около Сочи

Подземные толчки фиксировались 10 февраля на отдалении около 30 километров от Новороссийска, повреждений не было, сообщал глава города Андрей Кравченко. По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения тогда составила 4,8. Эпицентр находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской, а очаг залегал на глубине около 10 километров.