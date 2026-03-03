Никто не пострадал. Главное о землетрясениях около Сочи

О землетрясении
По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 21 километре к юго-западу от города Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Магнитуда составила 4,4.
По информации властей Сочи, землетрясение произошло в 15:09 мск с эпицентром в акватории моря в 23 километрах от Сочи.
Позже стало известно о втором землетрясении в районе Сочи. Эпицентр, по предварительным сведениям, находится рядом с первым, а магнитуда составила 4,7.
Последствия
Пострадавших и разрушений нет. Инфраструктура курорта работает штатно.
Предыдущие случаи в регионе
21 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщал о землетрясении в Хостинском районе Сочи.
Подземные толчки фиксировались 10 февраля на отдалении около 30 километров от Новороссийска, повреждений не было, сообщал глава города Андрей Кравченко. По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения тогда составила 4,8. Эпицентр находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской, а очаг залегал на глубине около 10 километров.
Позже 10 февраля сейсмическая станция зафиксировала землетрясение магнитудой 3,4 в Крымском районе Краснодарского края.
4 января землетрясение произошло в Черном море в пяти километрах от берега Сочи. В разных районах города его сила составила три-четыре балла. Разрушений не последовало.