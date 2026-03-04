В среду часть России попадет в зону сильных осадков

На европейскую территорию России придет новый циклон. Он отметится дождем в Псковской области и мокрым снегом в Карелии. Затем зона осадков уйдет на восток. В Смоленске мокрый снег пойдет с самого утра, в Рязани начнется после обеда.
Черноземье осадки не зацепят, только небо заволокут облака. На берегах Волги выглянет солнце, но вместе с этим подморозит.
В Крыму облака рассеются, но пока воздух не прогреется выше +5 °С. В Сочи пройдет дождь, ожидается +8 °С. В Грозном — +6 °С, в Астрахани — +7 °С, в Краснодаре — +6 °С, в Луганске — +4 °С.
На юге Хабаровского края и в Амурской области температурное значение в среду, 4 марта, начнет расти, но до оттепели пока не дойдет. Сегодня термометр покажет −2 °С. В Южно-Сахалинске ожидается около нуля градусов, во Владивостоке — +1 °С.
У Байкала установится солнечная погода. В Чите будет около −11 °С. В Бодайбо — −15 °С, в Мирном — −20 °С, в Тикси — −25 °С.
В Иркутске морозы ослабнут, осадков не ожидается, температура составит −6 °С. На юге Красноярского края локально пройдет снег. В Омск и Новосибирск к вечеру дотянется атмосферный фронт: температура установится около −3 °С. В Тюмени сегодня прогнозируют −9 °С, в Салехарде — −26 °С, в Норильске — −29 °С, в Хатанге — −29 °С.
На Урале ожидаются погодные контрасты. В Уфе и Оренбурге температурный фон установится около нуля градусов. В Перми ожидается −13 °С, в Екатеринбурге — −12 °С, в Челябинске — −5 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют ветер и +2 °С, местами пройдет дождь с мокрым снегом. В Москве ожидается около +1 °С с осадками и гололедицей.
Геомагнитная ситуация в среду сохранится спокойной.