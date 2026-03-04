Россию продолжит раскачивать на погодных качелях

Другой фронт сегодня проследует на северо-запад. Он принесет теплый воздух со стороны Гольфстрима. Снег, который пройдет в округе, сменится дождями. В Карелии локально прольется ледяной дождь. Также его прогнозируют в Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областях.