Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Россию продолжит раскачивать на погодных качелях

На европейскую часть страны проследуют два атмосферных фронта. С ними придут осадки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 93% 764 мм рт. ст. +7°
Девушка гуляет зимой с собакой
Источник: Freepik.com

В Европейской России в среду, 4 марта, из-за холодного фронта начнутся снегопады. В южных районах они будут переходить в дожди. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Другой фронт сегодня проследует на северо-запад. Он принесет теплый воздух со стороны Гольфстрима. Снег, который пройдет в округе, сменится дождями. В Карелии локально прольется ледяной дождь. Также его прогнозируют в Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областях.

Пришедший фронт повлияет на погоду Русской равнины — установятся контрасты. На севере и востоке ожидается похолодание. В Поволжье температура установится от нуля градусов до −5 °С. В Поморье термометр в среду покажет от −5 до −10 °С.

Южные и западные районы сумеют удержать оттепели. В средних широтах прогнозируют от нуля градусов до +5 °С. Вдоль Дона и в Причерноморье воздух сегодня прогреется от +3 до +8 °С.

Согласно прогнозу синоптиков, подобная метеоситуация сохранится ближайшую неделю. На западе Европейской России погода будет зависеть от воздушных вихрей, пришедших с Атлантики. Они принесут тепло, которое не сможет прорваться дальше на восток.

В Казани минусовая температура установилась еще вчера, 3 марта. Сегодня ожидается около −4 °С. К концу рабочей недели похолодает до −7 °С. Пик осадков ожидается в четверг, 5 марта, и в воскресенье, 8 марта. Кроме того, сохранится высокий риск схода снега с крыш.

В Центральной России облачность начнет рассеиваться в пятницу — осадки сократятся. В Москве пик прохлады прогнозируют сегодня и завтра, всю неделю дневная температура будет удерживаться около +2 °С.