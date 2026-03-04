Россию продолжит раскачивать на погодных качелях

В Европейской России в среду, 4 марта, из-за холодного фронта начнутся снегопады. В южных районах они будут переходить в дожди. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Другой фронт сегодня проследует на северо-запад. Он принесет теплый воздух со стороны Гольфстрима. Снег, который пройдет в округе, сменится дождями. В Карелии локально прольется ледяной дождь. Также его прогнозируют в Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областях.
Пришедший фронт повлияет на погоду Русской равнины — установятся контрасты. На севере и востоке ожидается похолодание. В Поволжье температура установится от нуля градусов до −5 °С. В Поморье термометр в среду покажет от −5 до −10 °С.
Южные и западные районы сумеют удержать оттепели. В средних широтах прогнозируют от нуля градусов до +5 °С. Вдоль Дона и в Причерноморье воздух сегодня прогреется от +3 до +8 °С.
Согласно прогнозу синоптиков, подобная метеоситуация сохранится ближайшую неделю. На западе Европейской России погода будет зависеть от воздушных вихрей, пришедших с Атлантики. Они принесут тепло, которое не сможет прорваться дальше на восток.
В Казани минусовая температура установилась еще вчера, 3 марта. Сегодня ожидается около −4 °С. К концу рабочей недели похолодает до −7 °С. Пик осадков ожидается в четверг, 5 марта, и в воскресенье, 8 марта. Кроме того, сохранится высокий риск схода снега с крыш.
В Центральной России облачность начнет рассеиваться в пятницу — осадки сократятся. В Москве пик прохлады прогнозируют сегодня и завтра, всю неделю дневная температура будет удерживаться около +2 °С.