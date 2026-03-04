Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

ВМО оценила, насколько вероятна аномальная жара в 2026 году

Всемирная метеорологическая организация опубликовала новый долгосрочный прогноз на весну и лето. Специалисты отметили: чем больше рассматриваемый период, тем ниже точность.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 93% 764 мм рт. ст. +7°
Прогноз ВМО на апрель, май, июнь, июль 2026
Источник: Freepik

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что недавно была активна Ла-Нинья. Однако вскоре ее сменят нейтральные метеоусловия. Причем существует вероятность перехода в явление Эль-Ниньо. В этом случае начнется период потепления.

Ученые объяснили, что Эль-Ниньо приводит к росту температурного режима Тихого океана. Явление затрагивает центр и восток акватории. В результате меняются ветер, атмосферное давление и осадки. Сочетание этих факторов приводит к жаре и засухе. При этом Ла-Нинья имеет противоположное действие на погоду.

Согласно обновленному прогнозу ВМО, с марта по май текущего года с шансом 60% установятся нейтральные условия. Однако подобная ситуация увеличивает риск прихода Эль-Ниньо с апреля по июнь: вероятность такого исхода составляет 70%.

С мая по июль нейтральные метеоусловия могут наступить с шансом около 60%. Риск формирования Эль-Ниньо при этом достигает 40%.

В прошлом сезоне подобное явление стало одним из самых сильных за всю историю. Привело к аномально высоким температурам по всей планете.

Представители ВМО уточнили, что при составлении прогноза на длительный период возрастает неопределенность. Более точные расчеты не удается сделать из-за барьера предсказуемости весеннего периода в бореальной зоне. Подобное ограничение присутствует ежегодно, поэтому метеорологи продолжат следить за климатическими изменениями в ближайшие месяцы.