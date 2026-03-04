ВМО оценила, насколько вероятна аномальная жара в 2026 году

Ученые объяснили, что Эль-Ниньо приводит к росту температурного режима Тихого океана. Явление затрагивает центр и восток акватории. В результате меняются ветер, атмосферное давление и осадки. Сочетание этих факторов приводит к жаре и засухе. При этом Ла-Нинья имеет противоположное действие на погоду.