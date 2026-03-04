ВМО оценила, насколько вероятна аномальная жара в 2026 году

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что недавно была активна Ла-Нинья. Однако вскоре ее сменят нейтральные метеоусловия. Причем существует вероятность перехода в явление Эль-Ниньо. В этом случае начнется период потепления.
Ученые объяснили, что Эль-Ниньо приводит к росту температурного режима Тихого океана. Явление затрагивает центр и восток акватории. В результате меняются ветер, атмосферное давление и осадки. Сочетание этих факторов приводит к жаре и засухе. При этом Ла-Нинья имеет противоположное действие на погоду.
Согласно обновленному прогнозу ВМО, с марта по май текущего года с шансом 60% установятся нейтральные условия. Однако подобная ситуация увеличивает риск прихода Эль-Ниньо с апреля по июнь: вероятность такого исхода составляет 70%.
С мая по июль нейтральные метеоусловия могут наступить с шансом около 60%. Риск формирования Эль-Ниньо при этом достигает 40%.
В прошлом сезоне подобное явление стало одним из самых сильных за всю историю. Привело к аномально высоким температурам по всей планете.
Представители ВМО уточнили, что при составлении прогноза на длительный период возрастает неопределенность. Более точные расчеты не удается сделать из-за барьера предсказуемости весеннего периода в бореальной зоне. Подобное ограничение присутствует ежегодно, поэтому метеорологи продолжат следить за климатическими изменениями в ближайшие месяцы.