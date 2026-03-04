Кровавая луна украсила небо по всему миру: фото и видео

Полнолуние взошло во вторник, 3 марта. На территории Центральной России явление увидеть не удалось из-за временных рамок. Полная фаза затмения началась в 14:04 и завершилась в 15:03 по московскому времени.
Редкое астрономическое явление удалось запечатлеть из космоса. Видео снял космонавт Сергей Кудь-Сверчков и поделился в Сети.
Чтобы насладиться кровавой луной в России, необходимо было находиться на Дальнем Востоке или в восточных районах Сибири. У жителей европейской части страны такой возможности не было.
Затмение запечатлели в Иркутске. На снимках видно, как тень от Земли постепенно закрывает луну, придавая ей насыщенный алый оттенок.
Полнолуние также увидели в других странах. В Китае и США фотографы поймали его в объектив.
Спутник планеты во вторник приобрел красный цвет. Благодаря этому явление получило такое название. Согласно традициям североамериканских племен, подобное событие также именуют луной червя. В древности люди заметили, что в этот период природа просыпалась после зимы — начинали выползать черви.
Ученые отметили, что последнее затмение в 2026 году, наоборот, окажется обозримым из Европейской России.