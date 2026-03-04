Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Кровавая луна украсила небо по всему миру: фото и видео

Событие стало третьим полнолунием в этом году. Следующее ожидается в последний день мая: взойдет голубая луна.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 93% 764 мм рт. ст. +7°

Полнолуние взошло во вторник, 3 марта. На территории Центральной России явление увидеть не удалось из-за временных рамок. Полная фаза затмения началась в 14:04 и завершилась в 15:03 по московскому времени.

Редкое астрономическое явление удалось запечатлеть из космоса. Видео снял космонавт Сергей Кудь-Сверчков и поделился в Сети.

Чтобы насладиться кровавой луной в России, необходимо было находиться на Дальнем Востоке или в восточных районах Сибири. У жителей европейской части страны такой возможности не было.

Затмение запечатлели в Иркутске. На снимках видно, как тень от Земли постепенно закрывает луну, придавая ей насыщенный алый оттенок.

3 марта 2026 в Иркутске взошла кровавая луна
Источник: Aleksey Zakirov

Полнолуние также увидели в других странах. В Китае и США фотографы поймали его в объектив.

Кровавая Луна взошла на небе 3 марта 2026 в США

Спутник планеты во вторник приобрел красный цвет. Благодаря этому явление получило такое название. Согласно традициям североамериканских племен, подобное событие также именуют луной червя. В древности люди заметили, что в этот период природа просыпалась после зимы — начинали выползать черви.

Ученые отметили, что последнее затмение в 2026 году, наоборот, окажется обозримым из Европейской России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше