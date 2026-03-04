Синоптики сообщили, когда в Россию вернутся 25-градусные морозы

В столичном регионе, по словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, самым холодным будет финал рабочей недели. В пятницу влияние тыловой части циклона ослабнет — осадков станет меньше. В регион придет северный ветер. Температура воздуха в ночное время понизится от −5 °С до −7 °С. В светлое время суток термометр не покажет выше −1 °С.