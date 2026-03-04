Синоптики сообщили, когда в Россию вернутся 25-градусные морозы

Прохлада, которая находилась на северо-востоке Русской равнины, начала двигаться в юго-западном направлении. Вскоре дойдет до центра европейской территории страны. Об этом рассказал в Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Атмосферный фронт принесет в Центральную Россию резкое похолодание. Столбик термометра опустится почти на 10 градусов. Пик морозов выпадет на понедельник, 9 марта. В этот день температурный фон в ночные часы установится от −10 °С до −15 °С.
В столичном регионе, по словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, самым холодным будет финал рабочей недели. В пятницу влияние тыловой части циклона ослабнет — осадков станет меньше. В регион придет северный ветер. Температура воздуха в ночное время понизится от −5 °С до −7 °С. В светлое время суток термометр не покажет выше −1 °С.
В выходные в столице сохранится неустойчивая погода. Вероятность снега будет низкой. Ночью температура составит от −1 °С до −4 °С, днем ожидается от нуля градусов до −2 °С.
Ко вторнику, 10 марта, волна похолодания дойдет до Черного и Каспийского морей. Согласно прогнозу, затем температурный режим начнет возвращаться в прежнее русло.