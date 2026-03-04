В Сочи из-за землетрясений тряслись люстры: видео

Первое землетрясение случилось в 15:09 по московскому времени. Событию присвоили магнитуду 4,4 балла. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.
Эпицентр сейсмической активности располагался в 23 километрах от города Сочи и в 184 километрах от Краснодара. Глубина залегания очага находилась в 10 километрах от поверхности земли.
Второй толчок произошел в 16:05 по московскому времени. В этот раз сила землетрясения составила четыре с половиной единицы.
Афтершоки почувствовали жители Сочи и ближайших населенных пунктов. По словам очевидцев, во время происшествия в домах начали трястись люстры и звенела посуда.
Местные власти сообщили, что пострадавших и разрушений после подземных толчков нет. Обращений от жителей также не поступало. Курортная зона продолжила работать в прежнем режиме, ограничений не ввели.
Глава города Сочи объяснил, что землетрясения небольшой магнитуды — естественное явление для региона. Чиновник призвал жителей и гостей сохранять бдительность, а в случае чрезвычайных происшествий обращаться к спасательным службам по телефону 112.
Подземные толчки до этого фиксировали в первой декаде февраля текущего года. Землетрясение произошло в Краснодарском крае и имело магнитуду 4,8 балла. Последствия ощутили в Геленджике, Краснодаре и Анапе.