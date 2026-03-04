Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Минувшее лето в Австралии стало самым жарким и влажным за последние 10 лет

Температура в стране превысила средний показатель на 1,1 градуса. Жарче было только в 1997 году.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 72% 764 мм рт. ст. +16°
Аномальное лето в Австралии 2025–2026
Источник: Freepik

Наиболее тяжелой в Австралии оказалась волна жары в конце января. 62 метеорологические станции зафиксировали абсолютные максимумы дневных температур. 29 января в Андамуке и 30 января в Порт‑Огасте столбик термометра достиг +50 °С. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Рекордно высокими оказались температуры в темное время суток. В Западной и Северной Австралии синоптики зафиксировали самые теплые ночи за все время наблюдений. Например, в аэропорту Парабурду 7 января минимальная температура составила +35,8 °С. Это стало максимумом по стране за все лето.

За аномальной жарой последовали обильные осадки. В феврале количество дождей по стране оказалось на 32% выше среднего. Это был самый влажный сезон с 2016 года.

В Южной Австралии февральские осадки превысили норму на 356% и стали вторыми по интенсивности за всю историю после 2011 года. При этом Тасмания оказалась исключением: там уровень осадков оказался на 17% ниже обычного.

Эксперты связали усиление экстремальных явлений с изменениями климата. Климатолог Эндрю Кинг из Мельбурнского университета отметил, что такие погодные аномалии становятся все более частыми и интенсивными.

Согласно прогнозу, осенью на севере Австралии сохранятся осадки, на юге — ожидается сухая погода. При этом на большей части страны прогнозируют температуру выше нормы. Риск пожаров сохранится в Западной и Южной Австралии, а также в Новом Южном Уэльсе и Виктории.