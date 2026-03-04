Минувшее лето в Австралии стало самым жарким и влажным за последние 10 лет

Рекордно высокими оказались температуры в темное время суток. В Западной и Северной Австралии синоптики зафиксировали самые теплые ночи за все время наблюдений. Например, в аэропорту Парабурду 7 января минимальная температура составила +35,8 °С. Это стало максимумом по стране за все лето.
За аномальной жарой последовали обильные осадки. В феврале количество дождей по стране оказалось на 32% выше среднего. Это был самый влажный сезон с 2016 года.
В Южной Австралии февральские осадки превысили норму на 356% и стали вторыми по интенсивности за всю историю после 2011 года. При этом Тасмания оказалась исключением: там уровень осадков оказался на 17% ниже обычного.
Согласно прогнозу, осенью на севере Австралии сохранятся осадки, на юге — ожидается сухая погода. При этом на большей части страны прогнозируют температуру выше нормы. Риск пожаров сохранится в Западной и Южной Австралии, а также в Новом Южном Уэльсе и Виктории.