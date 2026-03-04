80 лет тишины — и вспышка: астрономы следят за редкой звездой

Космический объект принадлежит категории повторных новых. Через каждые 80 лет резко становится ярче — какое-то время T CrB можно будет видеть с Земли даже невооруженным глазом. Об этом сообщили в издании Gismeteo.
Система состоит из красного гиганта, который весит примерно 1,12 массы Солнца, и белого карлика, чей вес предположительно равен 1,37 солнечной массы. Тела вращаются вокруг друг друга. Длительность одного цикла составляет около 228 суток. Дистанция между телами сохраняется около 0,54 астрономической единицы.
Ранее ученые регистрировали еще три подобные вспышки, которые произошли до 1946-го и случились в 1217, 1787 и 1866 годах. В пиковые моменты блеск звезды достигал две-три звездные величины. Ее получалось разглядеть без специального оптического оборудования.
В 2023-м астрономы зафиксировали снижение яркости T CrB — процесс, схожий с тем, что предшествовал событию 1946 года. Это стало причиной предположения о скором всплеске. В одной из научных работ подсчитали вероятные даты — 27 марта и 10 ноября 2025-го. Однако ни в один из этих сроков ожидаемого не случилось.
Сейчас ученые ориентируются на два новых расчетных срока — 25 июня 2026 года и 8 февраля 2027 года. При этом эксперты подчеркивают, что прогноз носит эмпирический характер.
