80 лет тишины — и вспышка: астрономы следят за редкой звездой

В 2023-м астрономы зафиксировали снижение яркости T CrB — процесс, схожий с тем, что предшествовал событию 1946 года. Это стало причиной предположения о скором всплеске. В одной из научных работ подсчитали вероятные даты — 27 марта и 10 ноября 2025-го. Однако ни в один из этих сроков ожидаемого не случилось.