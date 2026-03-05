Сезон торнадо стартовал: какие штаты США окажутся под ударом

Начало календарной весны принесло в центральную часть Америки сложные метеоусловия. Синоптики отметили нарастание угрозы мощных гроз, способных перерасти в торнадо. Подобная погода ожидается от Техаса до верхнего Среднего Запада. По оценкам специалистов, такая обстановка продлится как минимум до начала следующей недели. Об этом сообщили в издании «Метеовести».