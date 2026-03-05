Ричмонд
Сезон торнадо стартовал: какие штаты США окажутся под ударом

В первые дни марта в США ухудшилась погода. Вырос риск сильных гроз в центре страны и средних широтах.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
+9° 2 м/с 93% 762 мм рт. ст. +12°
Начало сезона торнадо в США: прогноз с 5 по 9 марта 2026
Источник: Unsplash

Начало календарной весны принесло в центральную часть Америки сложные метеоусловия. Синоптики отметили нарастание угрозы мощных гроз, способных перерасти в торнадо. Подобная погода ожидается от Техаса до верхнего Среднего Запада. По оценкам специалистов, такая обстановка продлится как минимум до начала следующей недели. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

В четверг, 5 марта, во второй половине дня и вечером в ряде регионов ожидается ухудшение погоды. В эпицентр ненастья попадут районы вдоль сухой линии: Западный Техас, Западная Оклахома и Юго‑Западный Канзас. Жителей этих мест предупредили о риске выпадения града размером с мяч для гольфа, разрушительных порывов ветра и появления отдельных торнадо.

На севере, вплоть до долины Миссури, Небраски и Айовы, также возможны локальные штормы. В зоне повышенного риска окажутся города Лаббока, Амарилло, Уичито‑Фолс, Оклахома‑Сити и Омахи.

Согласно прогнозу, ситуация обострится к пятнице, 6 марта. Во второй половине дня и вечером в Техасе, Оклахоме, Канзасе и Миссури вероятны интенсивные грозы. Угроза распространится на север — до Южной Миннесоты, Южного Висконсина и Северного Иллинойса. Под ударом способны оказаться крупные мегаполисы, включая Даллас, Оклахома‑Сити, Талсу, Канзас‑Сити и Чикаго.

В субботу, 7 марта, штормовая активность сместится в долину Огайо и район Аппалачей, затронет юго‑восток Техаса. Там прогнозируют затяжные сильные штормы. В воскресенье, 8 марта, отдельные мощные грозы с интенсивными ливнями возникнут вдоль провисающей фронтальной границы на юге страны.

Начало следующей недели, по сведениям местных метеорологов, не принесет облегчения. В центральную часть США устремится мощный холодный фронт, а над равнинами начнет формироваться масштабная система низкого давления, которая берет начало над Северной Мексикой. Это создаст условия для новых сильных штормов.

Особую угрозу несут обильные осадки. Синоптики объявили первый уровень опасности из четырех возможных для районов Южных равнин, а также долин Миссисипи и Огайо на пятницу и субботу. В отдельных местах может выпасть свыше 76 миллиметров осадков, причем грозы будут повторяться.

Такая интенсивность дождей повысит риск внезапных наводнений. Особенно в горных районах Озарк и Уачита, которые располагаются на востоке Оклахомы, западе Арканзаса и юго‑западе Миссури.

Местные власти призвали население внимательно следить за обновлениями прогнозов и заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям: проверить системы оповещения, собрать аварийные наборы и уточнить маршруты эвакуации на случай торнадо или подтоплений.

