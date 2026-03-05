Сезон торнадо стартовал: какие штаты США окажутся под ударом

Начало календарной весны принесло в центральную часть Америки сложные метеоусловия. Синоптики отметили нарастание угрозы мощных гроз, способных перерасти в торнадо. Подобная погода ожидается от Техаса до верхнего Среднего Запада. По оценкам специалистов, такая обстановка продлится как минимум до начала следующей недели. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В четверг, 5 марта, во второй половине дня и вечером в ряде регионов ожидается ухудшение погоды. В эпицентр ненастья попадут районы вдоль сухой линии: Западный Техас, Западная Оклахома и Юго‑Западный Канзас. Жителей этих мест предупредили о риске выпадения града размером с мяч для гольфа, разрушительных порывов ветра и появления отдельных торнадо.
На севере, вплоть до долины Миссури, Небраски и Айовы, также возможны локальные штормы. В зоне повышенного риска окажутся города Лаббока, Амарилло, Уичито‑Фолс, Оклахома‑Сити и Омахи.
Согласно прогнозу, ситуация обострится к пятнице, 6 марта. Во второй половине дня и вечером в Техасе, Оклахоме, Канзасе и Миссури вероятны интенсивные грозы. Угроза распространится на север — до Южной Миннесоты, Южного Висконсина и Северного Иллинойса. Под ударом способны оказаться крупные мегаполисы, включая Даллас, Оклахома‑Сити, Талсу, Канзас‑Сити и Чикаго.
В субботу, 7 марта, штормовая активность сместится в долину Огайо и район Аппалачей, затронет юго‑восток Техаса. Там прогнозируют затяжные сильные штормы. В воскресенье, 8 марта, отдельные мощные грозы с интенсивными ливнями возникнут вдоль провисающей фронтальной границы на юге страны.
Начало следующей недели, по сведениям местных метеорологов, не принесет облегчения. В центральную часть США устремится мощный холодный фронт, а над равнинами начнет формироваться масштабная система низкого давления, которая берет начало над Северной Мексикой. Это создаст условия для новых сильных штормов.
Такая интенсивность дождей повысит риск внезапных наводнений. Особенно в горных районах Озарк и Уачита, которые располагаются на востоке Оклахомы, западе Арканзаса и юго‑западе Миссури.
Местные власти призвали население внимательно следить за обновлениями прогнозов и заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям: проверить системы оповещения, собрать аварийные наборы и уточнить маршруты эвакуации на случай торнадо или подтоплений.