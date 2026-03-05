В выходные Россию накроют январские морозы

Сегодня в Кисловодске пройдет снег, температура повысится до +3 °С. В начале новой недели сугробы растают. В пятницу и субботу, 6 и 7 марта, снегопады пройдут на Кавказе. Потепление начнет возвращаться в регион только в воскресенье.