В выходные Россию накроют январские морозы

В четверг, 5 марта, восток Русской равнины окажется под властью холода. Сильнее всего морозы ударят по предгорным районам Полярного Урала. Их принесет арктический антициклон. Пик холодов ожидается в последние дни недели. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В воскресенье, 8 марта, атлантический циклон, который будет согревать до этого дня Русскую равнину, уйдет на юг Зауралья. Его место займут воздушные массы, пришедшие со стороны акватории Ледовитого океана. Они вернут на Европейскую Россию зиму.
В начале следующей недели в западных и северо-западных районах днем температура составит от −3 до −8 °С. На территории Поволжья значения опустятся от −7 до −12 °С.
Под влияние арктического воздуха не попадут низовья Волги и Дона. В Причерноморье также сохранится тепло: ожидается от +5 до +10 °С.
Сегодня в Кисловодске пройдет снег, температура повысится до +3 °С. В начале новой недели сугробы растают. В пятницу и субботу, 6 и 7 марта, снегопады пройдут на Кавказе. Потепление начнет возвращаться в регион только в воскресенье.
В Центральной России на текущей неделе сохранится ненастная, но относительно теплая погода. В столичном регионе продолжит идти легкий снег, который будет переходить днем в дождь. Температура установится от +1 до +3 °С.
Переломным моментом станет понедельник, 9 марта. В этот день в Москву придет арктический холодный воздух — температура опустится ниже нормы на два градуса. Ожидается похолодание до −6 °С.