Лавовый тоннель вулкана Питон-де-ла-Фурнез сняли на видео

По сведениям Вулканологической обсерватории Питон‑де‑ла‑Фурнез, активность сосредоточена в одной точке — на юго‑восточном склоне. Там наблюдаются слабые фонтаны лавы. Об этом сообщили в издании «Claude Grandpeу: Volcans et Glaciers».
В результате выбросов сформировался замкнутый с боковой стороны лавовый конус, а ниже по склону активизировались лавовые туннели. Специалисты объяснили, что это типично для подобных извержений. Явление сняли с борта вертолета.
Лавовое поле расширилось выше разлома Грандес‑Пентес. Его зафиксировали на высоте 660 метров, примерно в 2,6 километра от автомагистрали RN 2. Дальше поток не распространяется. Власти сообщили, что прямой угрозы дороге нет.
За последние дни произошло раздувание вулкана. Это возможный признак повторного повышения давления в магматической системе. При этом сейсмическая активность остается низкой, а само извержение характеризуется как стабильное и относительно слабое.
Эксперты отметили, что в краткосрочной перспективе вероятность появления новых изверженных трещин невелика. Однако специалисты призвали сохранять бдительность. Напомнили, что история знает случаи внезапных извержений с образованием трещин. Кроме того, распространение магмы на небольшой глубине может происходить без заметных сейсмических сигналов, особенно если вещество уже дегазировано.