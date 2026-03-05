Лавовый тоннель вулкана Питон-де-ла-Фурнез сняли на видео

Эксперты отметили, что в краткосрочной перспективе вероятность появления новых изверженных трещин невелика. Однако специалисты призвали сохранять бдительность. Напомнили, что история знает случаи внезапных извержений с образованием трещин. Кроме того, распространение магмы на небольшой глубине может происходить без заметных сейсмических сигналов, особенно если вещество уже дегазировано.