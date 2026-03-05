Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Лавовый тоннель вулкана Питон-де-ла-Фурнез сняли на видео

Извержение Питон‑де‑ла‑Фурнез началось 13 февраля 2026 года и продолжается до сих пор. Территория вокруг вулкана, который находится на острове Реюньон в Индийском океане и относится к Франции, остается закрытой для посещения.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 88% 762 мм рт. ст. +12°

По сведениям Вулканологической обсерватории Питон‑де‑ла‑Фурнез, активность сосредоточена в одной точке — на юго‑восточном склоне. Там наблюдаются слабые фонтаны лавы. Об этом сообщили в издании «Claude Grandpeу: Volcans et Glaciers».

В результате выбросов сформировался замкнутый с боковой стороны лавовый конус, а ниже по склону активизировались лавовые туннели. Специалисты объяснили, что это типично для подобных извержений. Явление сняли с борта вертолета.

Лавовое поле расширилось выше разлома Грандес‑Пентес. Его зафиксировали на высоте 660 метров, примерно в 2,6 километра от автомагистрали RN 2. Дальше поток не распространяется. Власти сообщили, что прямой угрозы дороге нет.

По спутниковым снимкам, скорость поверхностного потока лавы оценивается в диапазоне от одного до 10 кубических метров в секунду.

За последние дни произошло раздувание вулкана. Это возможный признак повторного повышения давления в магматической системе. При этом сейсмическая активность остается низкой, а само извержение характеризуется как стабильное и относительно слабое.

Эксперты отметили, что в краткосрочной перспективе вероятность появления новых изверженных трещин невелика. Однако специалисты призвали сохранять бдительность. Напомнили, что история знает случаи внезапных извержений с образованием трещин. Кроме того, распространение магмы на небольшой глубине может происходить без заметных сейсмических сигналов, особенно если вещество уже дегазировано.