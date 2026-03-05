Комета C/2026 мчится к Солнцу — вскоре вспыхнет и растает

По расчетам, 4 апреля 2026 года комета C/2026 A1 окажется слишком близко к Солнцу. Существует высокая вероятность, что небесное тело испарится еще за сотни тысяч километров до поверхности звезды, в плотных слоях солнечной короны. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Хотя ученые заранее спрогнозировали судьбу кометы, точная траектория останется неопределенной до последнего момента. На движение влияют сразу несколько факторов: торможение в плотном солнечном ветре, вспышки на Солнце и реактивное ускорение из‑за быстрого испарения летучих веществ при нагреве.
Даже если ядро кометы разминется со звездой на 100 000 — 200 000 километров, шансы уцелеть крайне малы. Опыт наблюдений показал, что большинство подобных объектов разрушаются гораздо раньше, уже на расстоянии нескольких миллионов километров от светила.
Ученые сообщили, что с Земли получится увидеть последние дни кометы во всей красе. С момента обнаружения в январе она уже стала в 30 раз ярче. Сейчас имеет звездную величину около 11,6 единицы, занимая пятое место среди известных комет.
В последние трое-четверо суток перед столкновением яркость кометы резко возрастает: хвост станет значительно больше и будет ярче подсвечен солнечным светом. Есть вероятность, что объект будет заметен не только ночью, но и днем. Такие случаи в истории уже фиксировали.
Однако есть небольшой шанс, что комета уцелеет. В 2011 году объект C/2011 W3 сумел выскользнуть из солнечной короны, хотя его считали обреченным к гибели.
