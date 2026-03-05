В регионах России ожидаются погодные аномалии с 6 по 8 марта

В Вологодской области сильный снег с гололедом и ветром до 17−20 метров в секунду прогнозируют 7 марта. Сильный снег и гололед в этот день также ожидают в Архангельской области. А в Костромской и Омской областях могут выпасть осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможен гололед. На севере Якутии 7 марта ожидают снег, метель и ветер до 15−20 метров в секунду. В Приморском крае прогнозируют снег, на побережье ветер может достигать 17−22 метров в секунду.