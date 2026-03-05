В регионах России ожидаются погодные аномалии с 6 по 8 марта

Так, 6 марта в Крыму прогнозируют дождь и мокрый снег, в частности в горных районах, с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. В Ростовской и Астраханской областях прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололед. Аномальные холода ждут в Тюменской области, а также мокрый снег и гололед — в Новосибирской области и Республике Алтай. В другом сибирском регионе, Красноярском крае, в южной горной части может быть сильный мокрый снег.
6 и 7 марта осадки в виде сильного снега ждут в Мурманской области. В ЛНР прогнозируют осадки в виде мокрого снега, а также возможные гололедно-изморозевые отложения. В Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом 6 марта в горных районах возможны метели.
В Северо-Кавказском федеральном округе — осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедно-изморозевые явления. При этом в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике 6 марта ветер будет достигать 15−20 метров в секунду. В Ставропольском крае сильные осадки и возможность налипания мокрого снега ожидают 6 марта, в Кабардино-Балкарии и Дагестане в этот же день ветер достигнет 15−20 метров в секунду. Сильные осадки также прогнозируют в Северной Осетии 7 марта.
Кроме того, на юге Приволжского федерального округа 6 марта ожидаются сильный снег и гололед, а 8 марта возможна метель с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. В Оренбургской области в эти дни ждут сильный снег и ветер до 22 метров в секунду. В Пермском крае и Свердловской области — аномально холодная погода, а 8 марта может пойти сильный снег.
В Вологодской области сильный снег с гололедом и ветром до 17−20 метров в секунду прогнозируют 7 марта. Сильный снег и гололед в этот день также ожидают в Архангельской области. А в Костромской и Омской областях могут выпасть осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможен гололед. На севере Якутии 7 марта ожидают снег, метель и ветер до 15−20 метров в секунду. В Приморском крае прогнозируют снег, на побережье ветер может достигать 17−22 метров в секунду.
8 марта в Курганской области, по сведениям центра, ожидается сильный снег. На Сахалине в воскресенье также пойдет снег, возможна метель, на побережье ветер будет достигать 20−25 метров в секунду.