Пятница россиян порадует солнцем: синоптики перечислили регионы

В пятницу, 6 марта, весеннее настроение установится возле Байкала. В Чите сегодня температура ожидается около −5 °С, завтра начнется повышение. В Благовещенске прогнозируют −6 °С, в Хабаровске — −7 °С, в Южно-Сахалинске — +1 °С, во Владивостоке — −3 °С. В Мирном термометр покажет −11 °С, в Тикси — −34 °С, в Верхоянске — −28 °С, в Оймяконе — −21 °С.
В Сибири циклон переместится с запада на восток и принесет в регион контрасты. В Красноярске сегодня потеплеет до +4 °С, пройдет мокрый снег. В Омске резко похолодает до −10 °С. В Барнауле — +2 °С, в Кемерове — −1 °С, в Тюмени — −11 °С, в Салехарде — −29 °С, в Норильске — −34 °С.
На Урале везде, кроме южных районов, ожидается прохладная погода. Местами пройдет снег. На севере утром похолодает до −20 °С, днем немного потеплеет. В Перми и Екатеринбурге — −10 °С, в Челябинске — −8 °С. В Уфе и Оренбурге температура установится около нуля градусов, но туда придут холода в субботу, 7 марта.
На европейской территории страны мороз и солнце сохранятся на северо-востоке. В центральной части погода начнет меняться: во Владимире и Рязани похолодает до −2 °С, в Казани — до −10 °С. В Калининграде сохранится тепло: ожидается +8 °С. В Смоленске — +2 °С, в Пскове — +6 °С, в Орле — +3 °С, в Мурманске — −8 °С.
В южных районах температура установится ниже обычного. В Сочи — +8 °С, в Симферополе — +4 °С, в Новороссийске — +8 °С, в Краснодаре — +7 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня прогнозируют +4 °С, без осадков. В Москве температура установится около нуля градусов, пройдет небольшой снег. На Земле сохранится спокойная геомагнитная ситуация.