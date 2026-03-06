Пятница россиян порадует солнцем: синоптики перечислили регионы

В Сибири циклон переместится с запада на восток и принесет в регион контрасты. В Красноярске сегодня потеплеет до +4 °С, пройдет мокрый снег. В Омске резко похолодает до −10 °С. В Барнауле — +2 °С, в Кемерове — −1 °С, в Тюмени — −11 °С, в Салехарде — −29 °С, в Норильске — −34 °С.