Сочи продолжает качать: детали нового землетрясения, видео

Пятничный подземный толчок стал не первым на неделе. 3 марта в регионе произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 4,5. С начала 2026 года специалисты отметили четвертый эпизод сейсмической активности, два из которых зафиксировали в начале января и конце февраля.