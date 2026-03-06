Сочи продолжает качать: детали нового землетрясения, видео

Землетрясение произошло в пятницу, 6 марта, в 177 километрах к юго-востоку от Краснодара и в 13 километрах к юго-западу от Сочи. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Событию присвоили магнитуду 4,4. Очаг располагался на глубине около 10 километров. Мэр Сочи Андрей Прошунин написал в Telegram-канале, что сведения о пострадавших и разрушениях не поступали, информация уточняется.
Во время подземного толчка местные жители сняли на видео, как в домах качались люстры. Также в комментариях в соцсетях рассказали о звоне посуды, падении мелких вещей с полок.
Пятничный подземный толчок стал не первым на неделе. 3 марта в регионе произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 4,5. С начала 2026 года специалисты отметили четвертый эпизод сейсмической активности, два из которых зафиксировали в начале января и конце февраля.
Специалисты напомнили, что Сочи находится в сейсмоактивной зоне и незначительные колебания для региона — естественное природное явление. В случае повторения толчков экстренные службы призывали население и гостей региона сохранять спокойствие и обращаться по единому номеру 112.