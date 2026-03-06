Как тепло и холод поделят Русскую равнину на выходных

В центральной части страны холодный воздух накроет восточные районы. До столицы морозы не доберутся: им не хватит около 150 километров. В пятницу в Москве ожидаются осадки и около нуля градусов. Затем температура начнет слегка повышаться и дойдет от +3 °С до +5 °С. В понедельник прогнозируют резкий скачок вниз на три-четыре градуса.