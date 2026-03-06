Как тепло и холод поделят Русскую равнину на выходных

Циклонический вихрь, который ранее принес воздух со стороны Атлантики, сегодня направится в сторону Сибири. На его место на Русскую равнину придут два антициклона. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Один из антициклонов принесет тепло из Европы. Другой окажется холодным, пригонит воздух из акватории Ледовитого океана. В выходные эти две области сольются в одну — в Европейской России установится солнечная погода, однако температура будет контрастной.
В воскресенье, 8 марта, арктические воздушные массы распространятся на восточные районы европейской территории страны и Урал. Температурный фон в Поволжье установится от −10 °С до −15 °С. В Предуралье ожидаются морозы на шесть градусов ниже.
В теплой зоне окажется запад Русской равнины. В средних широтах и на северо-западе воздух прогреется от +1 °С до +6 °С. В Причерноморье прогнозируют от +6 °С до +11 °С.
Пик морозов обещают в ночь на понедельник, 9 марта. Похолодание затронет даже юг и запад Европейской России: там ожидается в утренние часы от −1 °С до −6 °С. Эпицентр холодов сосредоточится на востоке. На Средней Волге ночью подморозит до −27 °С. В северных районах Предуралья произойдет падение температуры от −32 °С до −37 °С.
В Пермском крае в пятницу и субботу пройдет снег, днем термометр покажет от −8 °С до −10 °С. В понедельник похолодает до −20 °С. Это в два с половиной раза ниже нормы января.
В центральной части страны холодный воздух накроет восточные районы. До столицы морозы не доберутся: им не хватит около 150 километров. В пятницу в Москве ожидаются осадки и около нуля градусов. Затем температура начнет слегка повышаться и дойдет от +3 °С до +5 °С. В понедельник прогнозируют резкий скачок вниз на три-четыре градуса.
