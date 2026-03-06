Аномальные морозы накроют Россию в выходные

Другие циклонические вихри придут на юг Урала, а также захватят центр Сибири. На этой территории в выходные пройдет снег, местами — сильный. В южных районах Сибири появится гололед, возможны метели с ветром до 20 метров в секунду. В начале следующей недели погода ухудшится на юго-западе округа: поднимется ветер до 25 метров в секунду.