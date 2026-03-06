Аномальные морозы накроют Россию в выходные

Атлантические воздушные массы от Скандинавского полуострова направятся в сторону юго-востока. В выходные придут на европейскую территорию страны и принесут с собой осадки. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
На Северо-Западе и в Приволжье ожидаются метели. Затронут Краснодарский край и Северный Кавказ. Порывы ветра разгонятся до 15−20 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.
Другие циклонические вихри придут на юг Урала, а также захватят центр Сибири. На этой территории в выходные пройдет снег, местами — сильный. В южных районах Сибири появится гололед, возможны метели с ветром до 20 метров в секунду. В начале следующей недели погода ухудшится на юго-западе округа: поднимется ветер до 25 метров в секунду.
На большей части Урала и на северо-западе Сибири в выходные установится аномальный холод: температура упадет от пяти до 10 градусов ниже климатической нормы. Морозы придут на восточные области Европейской России. Термометр покажет почти на 10 единиц ниже положенного. Местами температурный фон опустится ниже нормального значения на 20 градусов.
Север и запад Дальнего Востока накроет фон с повышенным давлением. Прогнозируют мороз на два-семь градуса ниже средних значений марта. В выходные в Якутии пройдет снег, возможны метели с усилением ветра до 17 метров в секунду. Также осадки ожидаются в Хабаровске, Магадане, Приморье и на Камчатке.