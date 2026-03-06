Март подарит самое яркое полярное сияние за последние 10 лет

Весеннее равноденствие наступит 20 марта в 18:46 по московскому времени. В этот период магнитная ось Земли наклонится так, что ее поле окажется перпендикулярно потоку солнечного ветра. Об этом сообщили в издании Green Matters.
Благодаря этому заряженным частицам с Солнца будет легче проникать в верхние слои атмосферы земного шара и сталкиваться с молекулами газов. Кислород при таких взаимодействиях даст зеленое и красное свечения, а азот — синее и розовое.
Ежегодно в марте и сентябре магнитные поля солнечного ветра компенсируют магнитное поле Земли, облегчая движение заряженных частиц вдоль его линий. Ученые объяснили, что подобное явление называется эффектом Рассела — Макферрона. В текущем году шансы увидеть яркое полярное сияние окажутся выше из‑за интенсивной солнечной активности: завершается 11‑летний цикл.
Чтобы разглядеть сияние во всей красе, эксперты советуют уезжать подальше от городов, где нет светового загрязнения. Также стоит выключить источники искусственного света поблизости, например фары автомобиля.
Ранее рассказали об астрономических явлениях марта.