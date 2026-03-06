Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Бразилии из-за ливней пострадали 63 тыс. га земель

Штат Минас‑Жерайс оказался в эпицентре стихии. Сильные дожди привели к человеческим жертвам и затоплению сельскохозяйственных угодий.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 763 мм рт. ст. +14°
Последствия наводнения в Бразилии: что известно 6 марта 2026
Источник: Unsplash

С 28 февраля по 2 марта в бразильском штате Минас‑Жерайс опросили 376 сельских производителей. За время ливней осадки затронули более 63 000 гектаров обрабатываемых земель — 63% общей площади всех угодий. Об этом сообщили в издании CNN Brasil.

Более 26% производителей понесли ущерб. Из них 61% потеряли часть урожая, а 23% полностью приостановили работу из-за разрушения ферм.

Местные власти сообщили о летальных исходах, которые зарегистрировали в регионе. В муниципалитете Жуис‑де‑Фора произошло 65 смертей. Там завершили поиски пропавших. В Убе погибли семь человек. При этом почти 200 местных жителей удалось спасти из‑под завалов.

Разрушения затронули инфраструктуру региона. В Убе за несколько часов выпало около 91 миллиметра осадков, что привело к уничтожению 31 моста. Из‑за этого нарушилась логистика для скоропортящихся товаров: фруктов, овощей, бобовых и молока. Их нужно было доставить в течение 48 часов. Многие дома и улицы оказались полностью разрушены, а сельские жители — изолированы.

Помимо человеческих жертв, стихия нанесла урон животноводству. Зафиксировали 142 случая гибели животных в 12 муниципалитетах региона.

Ситуацию осложнила слабая защищенность местных фермеров от природных рисков. По информации Управления агробизнеса, у 95% опрошенных производителей не оказалось сельскохозяйственного страхования.

Спасательные службы сообщили, что продолжают оценивать масштаб ущерба и оказывать помощь пострадавшим.