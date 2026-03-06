В Бразилии из-за ливней пострадали 63 тыс. га земель

Разрушения затронули инфраструктуру региона. В Убе за несколько часов выпало около 91 миллиметра осадков, что привело к уничтожению 31 моста. Из‑за этого нарушилась логистика для скоропортящихся товаров: фруктов, овощей, бобовых и молока. Их нужно было доставить в течение 48 часов. Многие дома и улицы оказались полностью разрушены, а сельские жители — изолированы.