В Бразилии из-за ливней пострадали 63 тыс. га земель

С 28 февраля по 2 марта в бразильском штате Минас‑Жерайс опросили 376 сельских производителей. За время ливней осадки затронули более 63 000 гектаров обрабатываемых земель — 63% общей площади всех угодий. Об этом сообщили в издании CNN Brasil.
Более 26% производителей понесли ущерб. Из них 61% потеряли часть урожая, а 23% полностью приостановили работу из-за разрушения ферм.
Местные власти сообщили о летальных исходах, которые зарегистрировали в регионе. В муниципалитете Жуис‑де‑Фора произошло 65 смертей. Там завершили поиски пропавших. В Убе погибли семь человек. При этом почти 200 местных жителей удалось спасти из‑под завалов.
Разрушения затронули инфраструктуру региона. В Убе за несколько часов выпало около 91 миллиметра осадков, что привело к уничтожению 31 моста. Из‑за этого нарушилась логистика для скоропортящихся товаров: фруктов, овощей, бобовых и молока. Их нужно было доставить в течение 48 часов. Многие дома и улицы оказались полностью разрушены, а сельские жители — изолированы.
Помимо человеческих жертв, стихия нанесла урон животноводству. Зафиксировали 142 случая гибели животных в 12 муниципалитетах региона.
Ситуацию осложнила слабая защищенность местных фермеров от природных рисков. По информации Управления агробизнеса, у 95% опрошенных производителей не оказалось сельскохозяйственного страхования.
Спасательные службы сообщили, что продолжают оценивать масштаб ущерба и оказывать помощь пострадавшим.