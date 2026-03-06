2025 год вошел в число самых теплых на Северном полушарии

По сведениям метеорологов, 2025-й занял третью строку рейтинга по теплу с 1891 года. Пропустил вперед лишь два предшествующих периода — 2024‑й и 2023‑й. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Ни один сезон в течение минувшего года не установил абсолютного температурного максимума, однако показатели оставались аномально высокими. Календарные зима и весна вошли в историю как вторые по теплоте за все время метеонаблюдений. Летний и осенний периоды оказались на третьем месте среди самых теплых сезонов.
Рекордсменом среди месяцев стал январь, который показал наивысшую среднюю температуру на всем полушарии. За ним проследовали март, апрель и май. Эти весенние месяцы заняли вторую позицию в списке самых теплых за всю историю наблюдений. Все остальные периоды — от февраля до декабря — расположились на третьей позиции в соответствующих сезонных рейтингах.
В отдельных государствах также зафиксировали отклонения от привычных норм. Например, в Великобритании 2025‑й год стал самым теплым за всю историю. В России, Китае, Финляндии и Ирландии занял вторую строчку в температурных рейтингах, а в Арктике и Японии — третью.
Осадки в 2025 году распределились неравномерно. На значительной части Северного полушария объем соответствовал многолетней норме, но в отдельных регионах наблюдались заметные отклонения. Избыток влаги пришелся на Индию, Пакистан, страны Юго‑Восточной Азии, восток Китая, запад Средней Азии и отдельные районы африканского побережья Средиземного моря.
Засушливые условия сложились на Ближнем и Среднем Востоке, в большей части Центральной Азии, Северной Африке, Канаде и ряде европейских стран.