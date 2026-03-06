2025 год вошел в число самых теплых на Северном полушарии

Ни один сезон в течение минувшего года не установил абсолютного температурного максимума, однако показатели оставались аномально высокими. Календарные зима и весна вошли в историю как вторые по теплоте за все время метеонаблюдений. Летний и осенний периоды оказались на третьем месте среди самых теплых сезонов.