Темпы глобального потепления выросли на 75% за прошедшее десятилетие

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ученые выяснили, что глобальное потепление ускорилось на 75% за последнее десятилетие, с отметки в 0,2 градуса Цельсия за декаду в 1970—2015 годах до 0,35 градуса Цельсия за прошедшую декаду. Это свидетельствует об ускоренной дестабилизации климата Земли, сообщила пресс-служба немецкого Потсдамского института изучения климата (PIK).
«Мы отфильтровали все известные природные колебания климата из данных наблюдений, что позволило нам изучить долгосрочные климатические тренды. Теперь мы можем говорить о статистически значимом и серьезном тренде на ускорение глобального потепления, который фиксируется примерно с 2015 года», — заявил исследователь из США Грант Фостер, чьи слова приводит пресс-служба PIK.
Фостер и научный сотрудник PIK Штефан Рамсшторф уже несколько десятилетий подряд отслеживают то, как быстро меняется климат Земли под действием антропогенных выбросов парниковых газов и других форм деятельности человека. Первое исследование такого рода они опубликовали еще в 2011 году, в рамках которого Рамсшторф и Фостер опровергли набирающую популярность гипотезу о замедлении глобального потепления в конце 2000 годов.
В своей новой работе климатологи провели аналогичный анализ для данных, которые собирались в последние десять лет метеорологическими спутниками при наблюдении за температурами поверхности Земли, а также нижних слоев тропосферы. Для проведения этих расчетов ученые использовали три крупнейших базы данных по климату, которые поддерживаются НАСА, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и британской Исследовательской климатической организацией (CRU).
Ученые очистили эти данные от всех природных краткосрочных колебаний климата, связанных с извержениями вулканов, солнечными циклами и переменами в состоянии феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, и определили то, как менялись средние температуры поверхности и воздуха в промежутке между 1970 и 2025 годами. Эти расчеты подтвердили, что глобальное потепление продолжается, и при этом они указали на его резкое ускорение в середине 2010 годов.
«Если данные темпы глобального потепления сохранятся, это приведет к тому, что средние температуры на Земле еще до 2030 года станут выше доиндустриальных значений на 1,5 градуса Цельсия, одного из ключевых пунктов Парижского соглашения по климату. То, как именно будет дальше меняться климат планеты, зависит от того, насколько быстро человечество будет двигаться в сторону полного сокращения всех выбросов парниковых газов», — подытожил Рамшторф, чьи слова приводит пресс-служба PIK.