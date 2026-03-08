На Камчатке за сутки зафиксировали 11 афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 марта. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения 2025 года продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 11 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.