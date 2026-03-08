В центральной части России прогнозируют половодье

«Обязательно [прогнозируется половодье]. Пока пишут о развитии ледовой обстановки по Горьковскому и Рыбинскому водохранилищам. За прошедшие сутки на реках Москвы и Московской области наблюдались незначительные разнонаправленные изменения уровня воды — от минус 1 до плюс 1 см. Максимальное повышение было на Оке у Серпухова — на 11 см. На реках сохраняется полный ледостав, лед с полыньями и забереги», — сказала Макарова.
Она добавила, что в ближайшие четверо суток на реках Московской области возможно незначительное повышение уровня воды в связи с тем, что процесс таяния снега носит дискретный характер. Синоптик подчеркнула, на некоторых водоемах имеющийся ледяной покров не является сплошным, может быть недостаточным, иметь небольшую толщину и прочность. Поэтому выход и выезд на лед на неорганизованных ледовых переправах опасен.