В центральной части России прогнозируют половодье

«Обязательно [прогнозируется половодье]. Пока пишут о развитии ледовой обстановки по Горьковскому и Рыбинскому водохранилищам. За прошедшие сутки на реках Москвы и Московской области наблюдались незначительные разнонаправленные изменения уровня воды — от минус 1 до плюс 1 см. Максимальное повышение было на Оке у Серпухова — на 11 см. На реках сохраняется полный ледостав, лед с полыньями и забереги», — сказала Макарова.