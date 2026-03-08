У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.
Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.
Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.