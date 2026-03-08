Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

У берегов Японии произошло землетрясение

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 78% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

Землетрясение произошло в 13.17 по местному времени (16.17 мск) в 96 километрах к востоку от города Ямадас населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.

Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше