Синоптик Макарова: в Московский регион в марте могут вернуться холода

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Холода еще могут вернуться в Московский регион в марте, ждать постоянного повышения температуры не стоит. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Монотонного повышения в природе не бывает. Сезонные перемены идут, безусловно, но будут колебания. Небольшие будут, и в ближайшие дни — 1−2 градуса. А потом когда-то будет возврат холодов», — сказала Макарова.

Она добавила, что сейчас период, когда в регионе среднесуточная температура выше 0, выдался довольно продолжительным. Положительная температура держалась с 28 февраля до 3 марта. 4 марта она была отрицательной. С 5 марта тоже положительная температура, и такой она может быть до конца недели.