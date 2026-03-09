Ученый объяснил, почему корональные дыры сильнее воздействуют на Землю

«Корональных дыр много, хотя нам кажется, что мы наблюдаем сокращение их площади. С другой стороны, корональные дыры стали создавать более продолжительные бури. Это связано с тем, что при снижении числа активных областей на Солнце корональные дыры получают возможность расшириться в межпланетном пространстве гораздо сильнее обычного, так как их менее ограничивают сильные поля от групп пятен», — сказал Богачёв.