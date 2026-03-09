Ученый объяснил, почему корональные дыры сильнее воздействуют на Землю

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Уменьшение солнечной активности и сокращение активных центров на поверхности звезды, наблюдаемые сейчас, создают условия, при которых корональные дыры могут сильнее воздействовать на Землю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.
«Корональных дыр много, хотя нам кажется, что мы наблюдаем сокращение их площади. С другой стороны, корональные дыры стали создавать более продолжительные бури. Это связано с тем, что при снижении числа активных областей на Солнце корональные дыры получают возможность расшириться в межпланетном пространстве гораздо сильнее обычного, так как их менее ограничивают сильные поля от групп пятен», — сказал Богачёв.
По его словам, даже небольшие дыры создают теперь очень широкие сектора с возмущенным солнечным ветром. Когда Земля попадает в них, буря и геомагнитные возмущения могут длиться более суток.
«Замечу при этом, что всё-таки бури от корональных дыр слабее вспышечных, и самые сильные удары по Земле наносят всё же выбросы плазмы из крупных групп пятен. Их же число снижается и продолжит снижаться дальше», — добавил руководитель лаборатории.
Снижение числа активных областей связано с тем, что сейчас Солнце, прошедшее в 2024 году пик 25-го наблюдаемого цикла (длится 11 лет), «успокаивается». В конце февраля впервые за четыре года на звезде пропали все пятна, такая обстановка сохранялась четыре дня, исчезновение пятен может повториться.