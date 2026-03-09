Метеоролог предупредила о новых погодных аномалиях в России

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сильные морозы вернутся в ряд регионов в России в ближайшие дни, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Возвращается сильный холод в Сибирь после их отступления на Урале, но он будет постепенно отступать на восток благодаря атлантическому воздуху. Но наиболее сильные морозы до минус 16 градусов ожидаются на северо-востоке и востоке Европейской России, Пермском крае, большей части Приволжья, а также на востоке Волгоградской и Астраханской областей», — сообщила Макарова.
По словам синоптика, похолодание затронет также Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области, юг Западной и Центральной Сибири, включая Омск, Кемерово, Новосибирскую область, Хакасию, Алтайский край и республику Алтай.