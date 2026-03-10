На Камчатке за сутки зафиксировали 20 афтершоков

«За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой до 5,7. В населенных пунктах ощущался один из них», — сказали в ведомстве.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения 2025 года продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 20 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
