Синоптики назвали регионы России, куда во вторник придет тепло

Материковая часть Дальнего Востока во вторник, 10 марта, останется в спокойной зоне. На юге ожидается от нуля градусов до −5 °С. Также ослабнут морозы в Якутии: сегодня там — около −18 °С. В Тикси прогнозируют −24 °С, в Мирном — −2 °С, в Чите — +3 °С, в Благовещенске и Хабаровске — −4 °С, во Владивостоке — около нуля градусов.