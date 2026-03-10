Синоптики назвали регионы России, куда во вторник придет тепло

Материковая часть Дальнего Востока во вторник, 10 марта, останется в спокойной зоне. На юге ожидается от нуля градусов до −5 °С. Также ослабнут морозы в Якутии: сегодня там — около −18 °С. В Тикси прогнозируют −24 °С, в Мирном — −2 °С, в Чите — +3 °С, в Благовещенске и Хабаровске — −4 °С, во Владивостоке — около нуля градусов.
Тепло установится на восточной части Сибири, но с приближением к Уралу будет чувствоваться похолодание. Циклон принесет осадки. В Хатанге сегодня ожидается −26 °С, в Салехарде — −26 °С, в Тюмени — −15 °С, в Омске — −19 °С, в Иркутске — +7 °С, в Горно-Алтайске — +3 °С.
На Урале пик похолодания уже пройден. В Перми, Уфе и Челябинске во вторник температура составит −15 °С, в Екатеринбурге — −13 °С, в Оренбурге — −16 °С. Осадков не ожидается.
На европейскую часть России придет западный антициклон — воздух начнет прогреваться. Калининград окажется сегодня самым теплым местом в России: там воздух прогреется до +14 °С. В центре ожидается до +10 °С, на севере начнется оттепель. В Мурманске — +2 °С, в Белгороде — +10 °С, в Ялте — +13 °С, в Грозном — +9 °С.
Осадки уйдут в сторону Волги. В Нижнем Новгороде сегодня потеплеет до +1 °С. На юге температура приблизится к норме: вскоре туда придет теплая волна воздуха.