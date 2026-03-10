Ричмонд
На неделе в Россию придет настоящая весна

В начале недели по Русской равнине пройдет теплый фронт. От побережья Арктики до Средней Волги прогнозируют снег.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
+14°
Солнце — погода в России с 10 по 15 марта 2026
Источник: Freepik

Во вторник, 10 марта, на Западное Поволжье с теплым воздухом придут ледяные дожди. Интенсивность осадков ожидается до пяти миллиметров за день. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

На Русской равнине сегодня начнется повышение температурного фона. Например, в Чебоксарах с утра термометр покажет значение ниже нормальной границы января. К обеду там пройдет снег, к вечеру потеплеет до нуля градусов. В регионе ожидаются гололед и усложнение ситуации на дорогах.

Основная зона тепла во вторник сосредоточится на западе Русской равнины. Оттепели грянут от Архангельска до Саратова. В Центральной России и на Северо-Западе столбик термометра сегодня дойдет от +3 °С до +8 °С. Теплее всего будет на юге: там воздух прогреется от +10 °С до +15 °С.

На неделе тенденция потепления продолжится. К четвергу, 12 марта, теплый воздух накроет всю территорию России до предгорий Урала. К пятнице, 13 марта, проникнет в Сибирь — там потеплеет до нуля градусов.

В столичном регионе наступит метеорологическая весна. К концу рабочей недели в Москве даже по ночам температурный фон не будет опускаться ниже −1 °С. Дневные показания составят от +5 °С до +9 °С. В воскресенье, 15 марта, среднесуточная температура установится выше нуля градусов — зима завершится.

