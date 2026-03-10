На неделе в Россию придет настоящая весна

Основная зона тепла во вторник сосредоточится на западе Русской равнины. Оттепели грянут от Архангельска до Саратова. В Центральной России и на Северо-Западе столбик термометра сегодня дойдет от +3 °С до +8 °С. Теплее всего будет на юге: там воздух прогреется от +10 °С до +15 °С.