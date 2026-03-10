Долина Смерти покрылась цветами после 10 лет засухи

Долина Смерти известна как самое жаркое и сухое место в Северной Америке, находится в штате Калифорния. Ландшафт там обычно ассоциируется с безжизненной пустыней. Однако в начале марта территория парка покрылась розовыми, фиолетовыми и желтыми цветами. Об этом рассказали в издании NBC News.
Специалисты национального парка отметили, что подобное зрелище — редкость. Эксперты назвали нынешнее цветение самым впечатляющим за последнее десятилетие.
Причиной появления растений стали аномальные для мест погодные условия. Обычно в Долине Смерти за целый год выпадает около пяти миллиметров осадков. Но с ноября по начало января регион получил примерно шесть миллиметров влаги. То есть за два с половиной месяца там выпало больше осадков, чем обычно бывает за целый год.
Особенность местной флоры в том, что цветущие в пустыне растения однолетние. Семена способны годами лежать в почве в ожидании подходящих условий. В отличие от кактусов, которые выживают за счет запаса воды, эти цветы действуют иначе. Как только появляется достаточно влаги, семена пробуждаются, быстро прорастают, цветут, дают новые семена — цикл повторяется. Если наступит засуха, будущие поколения растений просто останутся в земле, дожидаясь подходящих условий.
По информации телеканала NBC, ближайшие недели станут пиком природного явления. Однако администрация парка напомнила, что собирать полевые цветы запрещено. Посетителям стоит любоваться красотой издалека, чтобы сохранить баланс уникальной экосистемы Долины Смерти.