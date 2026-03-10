Долина Смерти покрылась цветами после 10 лет засухи

Причиной появления растений стали аномальные для мест погодные условия. Обычно в Долине Смерти за целый год выпадает около пяти миллиметров осадков. Но с ноября по начало января регион получил примерно шесть миллиметров влаги. То есть за два с половиной месяца там выпало больше осадков, чем обычно бывает за целый год.